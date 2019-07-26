Минюст заглянул в учебники

Федеральный перечень учебников (ФПУ), закупаемых на бюджетные средства для российских школьников, не был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. На это нарушение законодательства указывает Минюст в ответ на запрос коллегии адвокатов АЛРУД (имеется в распоряжении “Ъ”). Согласно документу, Минюст уже направил в Министерство просвещения запрос о представлении списка учебников для проведения правовой экспертизы. В образовательном ведомстве “Ъ” заверили, что в настоящее время «проект нового порядка ФПУ проходит все необходимые процедуры», не пояснив, касается ли это рекомендаций Минюста. Ранее претензии к формированию ФПУ уже предъявили в ФАС и Генпрокуратуре.

В Минюсте рассмотрели обращение коллегии адвокатов АЛРУД (представляет интересы ряда российских издательств, в том числе выпускающих учебники) и пришли к выводу, что приказ Министерства просвещения «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» не представлялся на государственную регистрацию в Минюст. Согласно ответу, ведомство уже направило в Министерство просвещения запрос о представлении упомянутого приказа для проведения правовой экспертизы.

Таким образом, в конфликт вокруг формирования ФПУ включилось еще одно федеральное ведомство. Скандал, напомним, начался в феврале 2019 года, когда доктор экономических наук Игорь Липсиц заявил “Ъ”, что его учебник «Экономика» для 10–11-х классов не был включен в федеральный перечень из-за отсутствия материалов «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». В Министерстве просвещения и РАО, где проводилась экспертиза, заявили, что не давали подобных рекомендаций, объяснив, что дополнить учебник предложило издательство «Вита-Пресс». При этом эксперты, выводы которых стали основанием для исключения учебника из ФПУ, в заключении действительно отмечали, что материалы автора «не способствуют любви к Родине». После этого несколько сотен преподавателей и членов Российской ассоциации учителей географии обратились к президенту РГО Сергею Шойгу с просьбой разобраться в ситуации с учебниками по их предмету. Авторы обращения утверждали, что из ФПУ были исключены «учебники, по которым работает более 90% школ РФ в 85 субъектах».

Отметим, что ранее правом формирования перечня была наделена Российская академия наук (РАН), но в прошлом году Министерство просвещения заказало дополнительную независимую экспертизу списка. За аудит взялась Российская академия образования (РАО), одним из учредителей которой выступает образовательное ведомство. В итоге Федеральный перечень пособий, закупаемых за счет бюджета, сократился с 1370 до 863 книг. В итоге академики предложили Минобрнауки разработать новые критерии экспертизы учебников, министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости ужесточить экспертизу учебников, а в Госдуму внесли законопроект об обязательном учете мнения учителей при выборе учебников.

Федеральная антимонопольная служба, изучив ситуацию на рынке, вынесла Министерству просвещения предупреждение (см. “Ъ” от 18 апреля 2019 года). В ведомстве, в частности, потребовали вернуть в перечень пособия, исключенные из него в конце 2018 года. Претензии Генпрокуратуры заключаются в наличии «коррупционных факторов» при дополнительной экспертизе учебников. В Минпросвещения на претензии отвечали, что действующий порядок уже прошел все проверки, в том числе антикоррупционную, и противоречий, о которых говорит Генпрокуратура, в нем нет.

Минюст в ответе на адвокатский запрос ссылается на федеральный закон «Об образовании в РФ»: положения ФПУ обязательны для исполнения всеми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Кроме того, «общеобязательный характер акта (ФПУ.— “Ъ”) также распространяется на отношения по финансированию указанных (образовательных.— “Ъ”) организаций», так как получение образования на бесплатной основе возможно только по указанным в перечне учебникам, а «на закупку иной литературы финансирование не осуществляется». Кроме того, организации постоянно закупают учебники из ФПУ, а органы государственной и муниципальной власти «осуществляют финансирование указанных организаций для приобретения учебников из данного перечня». Все это, говорят в Минюсте, обязывало Министерство просвещения зарегистрировать ФПУ «не позднее десяти дней со дня подписания», однако «приказ в установленном порядке на государственную регистрацию представлен не был».

«Министерство всегда действовало и действует в строгом соответствии с действующим законодательством и актуальными разъяснениями других федеральных органов исполнительной власти в части, касающейся их сферы ведения»,— заявили в образовательном ведомстве в ответ на просьбу “Ъ” прокомментировать претензии Минюста. «В настоящее время проект нового порядка ФПУ проходит все необходимые процедуры»,— заметили там, впрочем не уточнив, означает ли это, что список учебников будет представлен на регистрацию. По словам источника, близкого к министерству, без регистрации фактически весь перечень сейчас является недействительным. В то же время зарегистрировать его сейчас — значит «оставить в силе все претензии Генпрокуратуры и ФАС к формированию перечня».

Ксения Миронова