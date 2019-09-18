Примирение по учебнику

Крупнейший издатель учебников «Просвещение» и входящая в структуры «Эксмо-АСТ» «Вентана-Граф» договорились об урегулировании конфликта, длившегося с конца 2017 года. Отказ «Просвещения» от иска на рекордные для рынка 3,7 млрд руб. фактически означает сохранение конкуренции в сегменте учебной литературы. При этом издательству удалось закрепить за собой права на принципиальный товарный знак.

Издательства «Просвещение» и «Вентана-Граф» (входит в корпорацию «Российский учебник», принадлежащую «Эксмо-АСТ») урегулировали конфликт, сообщили “Ъ” представители сторон. Компании договорились, что «Просвещение» отзовет иск к «Вентане-Граф» на 3,7 млрд руб., поданный в декабре 2017 года, а та, в свою очередь, перестанет оспаривать права «Просвещения» на знак ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) в форме трехцветного глобуса. «Просвещение» 17 сентября подало заявление об отзыве иска, следует из данных арбитража, «Вентана-Граф» обещает отозвать жалобу в Роспатент на закрепление прав на знак ФГОС к «Просвещению».

Требования «Просвещения» состояли в уничтожении спорных тиражей более 500 учебных пособий «Вентаны-Граф» (объем тиражей мог достигать 5,4 млн экземпляров) со спорным изображением знака ФГОС и взыскании 3,7 млрд руб. Суд первой инстанции удовлетворил иск в мае 2018 года в полном объеме, затем «Вентана-Граф» подала апелляционную жалобу. В издательстве настаивали, что имели право использовать символику как знак принадлежности учебника стандарту, и пытались оспорить законность регистрации такого товарного знака «Просвещением».

Иск грозил «Вентане-Граф» банкротством — годовая выручка компании, по собственным данным, составляла в 2018 году около 2,7 млрд руб. Выручка другой компании «Эксмо-АСТ» на рынке учебников — «Дрофы» — по итогам 2018 года составила около 4 млрд руб. «Мы рады, что конфликт урегулирован, мы изначально считали такой крупный иск странным. Судебный процесс в целом будоражил книжный рынок. Его окончание — позитивный сигнал для издательств»,— говорит президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Он подчеркивает, что холдинг уже три года не использует спорный товарный знак и он «никак не влиял на продажи учебников».

«Для группы компаний "Просвещение" важно сохранение цивилизованного рынка. Каждый издатель учебников вправе использовать любые изображения, не нарушающие авторские права»,— заявил президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Как сообщал “Ъ” 8 февраля, позиции «Просвещения» на рынке учебников может укрепить их новый федеральный перечень (ФПУ), утвержденный Министерством просвещения в декабре 2018 года. В «Российском учебнике» подсчитывали, что доля «Просвещения» в общем количестве учебников перечня выросла с 35% до 53%, а доля самого «Российского учебника», наоборот, снизилась с 46% до 26%. В «Просвещении» не соглашались с такими оценками.

По итогам 2018 года доля «Российского учебника» на соответствующем рынке составила около 25% по выручке, а по итогам 2019 года снизится в связи с внедрением нового ФПУ, ожидает Олег Новиков. Доля учебников в выручке всего «Эксмо-АСТ», по его словам, также падает: примерно с 30% в 2018-м до 25% по итогам 2019 года с учетом роста других направлений.

Угроза реализации требований «Просвещения» к «Вентане-Граф» могла оказывать давление на выбор учебников школами, отмечает собеседник “Ъ” на книгоиздательском рынке. Теперь такой угрозы нет, это означает движение рынка в сторону цивилизованности, доволен он. Для «Просвещения» принципиально было отстоять товарный знак и подать сигнал другим участникам рынка о том, что они не могут его использовать, это удалось, резюмирует другой источник на рынке, знакомый с ситуацией.

Валерия Лебедева