Сенаторы США представили законопроект о санкциях против Турции

Два американских сенатора из Комитета по международным отношениям представили законопроект о санкциях против Турции за ее «военное вторжение» на север Сирии. Предложенная ими инициатива может затронуть и Россию, сообщает The Hill. Анкара начала военную операцию против курдских формирований в Сирии 9 октября. 17 октября США и Турция договорились о приостановке турецкой операции на 120 часов.

Авторами проекта закона о санкциях стали республиканец Джим Риш и демократ Роберт Менендес. Они предложили:

ограничить продажу оружия Анкаре;

ввести ограничения против турецких чиновников и тех, кто причастен к поставкам оружия турецким военным в Сирии;

разрешить гуманитарную помощь сирийцам;

ввести санкции против «российской поддержки» президента Сирии Башара Асада;

разработать «всеобъемлющую стратегию» борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.

Законопроект также поднимет вопрос об участии Турции в НАТО. Кто из россиян или российских госструктур может подпасть под санкции, не уточняется.

«Это двухпартийное законодательство предназначено для противостояния нестабильности на Ближнем Востоке»,— пояснил господин Риш. Его коллега, господин Менендес добавил, что законопроект также потребует от американских властей «удовлетворить насущные потребности США в области национальной безопасности на Ближнем Востоке».

Напомним, целью Турции была очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана (признана в Турции террористической). Из-за этой военной операции США ввели санкции против двух министерств Турции и нескольких членов высшего руководства страны. Также Вашингтон повысил пошлины на турецкую сталь. Президент США Дональд Трамп обещал Турции «опустошительные» санкции, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не сможет договориться с американским вице-президентом Майком Пенсом. Их встреча, на которой обсуждалась турецкая операция в Сирии, состоялась накануне, 17 октября.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».