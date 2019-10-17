Трамп пообещал Турции «опустошительные» санкции в случае провала переговоров по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ об «опустошительных» санкциях в отношении Турции, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не сможет договориться с американским вице-президентом Майком Пенсом по поводу Сирии.

«Я думаю, что у них будет успешная встреча. Если же нет, санкции, пошлины и другие меры, которые мы приняли и примем в отношении Турции, станут опустошительными для турецкой экономики»,— сказал господин Трамп на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме (цитата по Reuters).

Ранее господин Эрдоган заявил, что не будет встречаться с вице-президентом США, а обсуждать Сирию будет только с американским президентом. Однако после он сказал, что встретится с господином Пенсом.

Напомним, Турция объявила о военной операции в Сирии 9 октября. США ввели санкции против двух министерств правительства страны и нескольких членов высшего руководства. Также администрация повысила пошлины на турецкую сталь.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».