Чем известен Михаил Федотов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в ближайшее время может покинуть пост, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе). Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Федотов Михаил Александрович родился 18 сентября 1949 года в Москве. Окончил юрфак МГУ (1972) и аспирантуру Всесоюзного юридического заочного института (1976), где преподавал до 1990 года. Исключался из МГУ за правозащитную деятельность, но был восстановлен.

С сентября 1990 года — замминистра печати и массовой информации РСФСР. В феврале 1992 года инициировал создание и возглавил Российское агентство интеллектуальной собственности при президенте. С декабря 1992 года — министр печати и информации РФ. Представлял президента Бориса Ельцина в Конституционном суде на ряде процессов, в частности по делу КПСС. В августе 1993 года подал в отставку в связи с принятием Верховным советом антидемократических поправок к закону «О СМИ». С сентября 1993 года по январь 1998 года — постпред России при ЮНЕСКО. Одновременно в 1993–1995 годах возглавлял Российское авторское общество. В мае 1998 года избран секретарем Союза журналистов России. Входил в федеральный политсовет СПС, принимал участие в создании оппозиционного «Комитета-2008».

Участвовал в разработке Конституции 1993 года, законов «Об издательском деле», «О СМИ», «Об общественном телевещании» и многих других. Принятый с его помощью в 1996 году указ президента «О мерах по укреплению дисциплины в системе государственной службы» обязывал чиновников реагировать на критику СМИ и отчитываться об этом контрольному управлению.

С октября 2010 года — советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. После назначения на этот пост заявил, что одной из главных задач видит «десталинизацию общественного сознания». Сам себя считает демократом, является автором формулы: «Высшая форма демократии — это абсолютная диктатура настоящего демократа».

Доктор юридических наук, тема диссертации — «Средства массовой информации как институт социалистической демократии (государственно-правовые проблемы)». Профессор. Автор более 150 научных и публицистических материалов, писал для газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия» и других. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, заслуженный юрист России. Награжден орденом Дружбы. Женат, есть сын и дочь, оба — юристы.