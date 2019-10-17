Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева. Два источника “Ъ” в СПЧ подтверждают, что господин Федотов в ближайшее время покинет свой пост. Должность Михаила Федотова, скорее всего, займет председатель Общественной палаты РФ (ОП) Валерий Фадеев.

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Господин Фадеев долгое время работал журналистом, вел общественно-политические программы на федеральных каналах. С 1998 по 2017 год являлся главным редактором журнала «Эксперт». Общественную палату РФ Валерий Фадеев возглавил в 2017 году. «Деталей пока никаких — непонятны ни сроки, ни форматы этого перехода. Так как это госслужба, ему придется уйти из Общественной палаты: согласно уставу ОП РФ, секретарь ОП не может быть госслужащим. Однако на ситуацию можно повлиять решением совета. Это ведь будет происходить не одним днем: сегодня назначили и тут же сняли»,— уточнил собеседник “Ъ”.

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Источники «Московского комсомольца» и «Интерфакса» также сообщают о будущем назначении Валерия Фадеева.

Председатель Общественной палаты Валерий Фадеев Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Источник “Ъ” также утверждает, что в Кремле уже подписан указ о награждении Михаила Федотова орденом Почета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не комментирует кадровые вопросы. Господин Федотов также не стал комментировать «Интерфаксу» информацию о своем уходе.

Михаил Федотов возглавляет Совет по правам человека с 2010 года. С декабря 1992 по август 1993 года он был министром печати и информации РФ, позже работал постоянным представителем России в ЮНЕСКО, а с 1998 года был секретарем Союза журналистов России.

О том, как в СПЧ готовят рекомендации по совершенствованию антиэкстремистского законодательства, читайте в публикации “Ъ”.

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина, Максим Прошкин