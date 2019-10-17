Владимир Зеленский слушает тишину

Если в районе поселков Золотое и Петровское семь дней продержится режим тишины, Киев начнет отводить военных с линии соприкосновения, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Пока он насчитал два дня без обстрелов. Разведение сил в указанных населенных пунктах Луганской и Донецкой областей — условие Кремля для встречи лидеров стран «нормандского формата», темой которой будет урегулирование конфликта на востоке Украины. Киев между тем предлагает обсуждать реинтеграцию Донбасса вместе с вопросом Крыма, поскольку, считают там, это не две проблемы, а одна.

«Я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе»,— заявил Владимир Зеленский 16 октября в ходе визита в Ригу. Он оговорился, что имеет в виду прекращение обстрелов именно в Золотом и Петровском, поскольку в других местах накануне стреляли: «У нас с вами страшная трагедия вчера (15 октября.— “Ъ”) — двое погибших».

Разведение сил и средств конфликтующих сторон в Золотом и Петровском — условие Кремля для проведения саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). Решение приступить к отводу 7 октября принято в начале месяца в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Тогда же — 1 октября — стороны утвердили единую редакцию «формулы Штайнмайера», согласование которой было еще одним условием Москвы для выхода на саммит.

Собеседники “Ъ”, занимающиеся в российских госструктурах украинским направлением, говорят, что позиция не менялась: обсуждать конкретную дату встречи «четверки» Москва готова только после разведения сил.

Семь дней тишины, которые, как настаивает Киев, должны предшествовать началу отвода сил, зафиксированы в принятом в 2016 году рамочном решении Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. «Условием начала разведения сил и средств является верифицированное Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток для каждого из конкретных участков разведения»,— говорится в документе.

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Подписывали его спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, полномочный представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, экс-президент Украины Леонид Кучма (делегирован Киевом). Решение, в этом случае без указания занимаемых должностей, подписано также Александром Захарченко и Игорем Плотницким, руководившими на тот момент непризнанными Донецкой и Луганской республиками (ДНР и ЛНР).

Таким образом, если у Золотого и Петровского не будут стрелять еще пять дней, есть шанс, что начнется отвод сил, а вслед за ним — подготовка к саммиту.

Но любой выстрел или взрыв здесь обнулит отсчет семи дней, и его придется начинать сначала.

Пока же на Украине активизировались дискуссии о том, что возвращение под контроль Киева отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) следует обсуждать вместе с Крымом. Об этом заявил 15 октября на встрече с политиками, правозащитниками и журналистами представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

«Мы не должны, мы не можем, у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс — это две стороны одной проблемы, которая привнесена извне, и если мы будем концентрироваться только на чем-то одном, а о другом забывать и говорить: "Потом дойдут руки", мы вряд ли сможем достичь какого-то результата»,— отметил он. Господин Кориневич призвал в ходе любых международных переговоров, посвященных восстановлению территориальной целостности Украины, не обсуждать Крым и Донбасс отдельно.

Правда, глава Института стратегических черноморских исследований Юрий Смелянский, присутствовавший на встрече, считает, что время для пересмотра переговорных позиций уже ушло. «Судя по тому, что говорили присутствовавшие (на встрече.— “Ъ”) депутаты и часть участников-экспертов, мы на пороге утраты оккупированных территорий. Всех. И Крыма, и ОРДЛО»,— полагает он.

Впрочем, более бурное обсуждение как в Киеве, так и в Москве вызвало заявление пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер, которая от имени украинского представителя в ТКГ назвала условия выполнения политической части минских соглашений в части проведения местных выборов в ОРДЛО и предоставление им особого статуса.

Среди них «роспуск квазигруппировок "Л/ДНР"» и полное прекращение огня, расширение полномочий мониторинговой миссии ОБСЕ с предоставлением ей права работы по всей Украине, выведение всех иностранных войск, наемников и техники, разведение сил по всей линии соприкосновения, допуск на неконтролируемые Киевом территории представителей Центральной избирательной комиссии, свободное присутствие на этих территориях украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, передача украинским пограничникам контроля над всей протяженностью украино-российской границы.

Нынешний глава ДНР Денис Пушилин ответил на это зеркально: «Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности. Украинское государство должно быть ликвидировано как нелигитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года, и оно продолжает управляться извне».

Комментировать заявление госпожи Олифер пришлось и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. «Это опять, что называется, новые вводные. По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Собеседник “Ъ” в офисе президента Украины исходит из того, что никакого отхода от минских соглашений нет, в которых не было ни одного упоминания «народных республик», а только ОРДЛО.

По его словам, роспуск ЛНР и ДНР будет соответствовать духу минских соглашений и определенно приблизит их реализацию.

Он также добавил, что Владимир Зеленский и люди из его окружения действительно хотят объединить темы возвращения контроля над Крымом и Донбассом и ищут пути принуждения партнеров по переговорам к изменению формата этих переговоров.

Глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко также полагает, что позиция Киева, принимаемая за новую, на самом деле вовсе не нова. «Речь не об ужесточении требований. Это стабильная позиция Украины: не признаем ДНР и ЛНР»,— сказал он “Ъ”. По его словам, демонтаж «народных республик» в процессе выполнения минских соглашений — неизбежен.

Условие о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР вполне может иметь и внутриполитическую цель. Команда Владимира Зеленского, не объяснив вовремя обществу смысл и в целом безобидность подписанной Киевом «формулы Штайнмайера», уступила инициативу своим оппонентам, которые тут же обвинили президента в капитуляции и мобилизовали своих сторонников на уличные протесты. На этом фоне громкое заявление о роспуске «народных республик» как предусловии дальнейшего движения по пути политического урегулирования конфликта выглядит попыткой вернуть утраченные позиции.

Матвей Шиманов, Киев; Владимир Соловьев