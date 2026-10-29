Заксобрание Прикамья делегировало Алексея Пушкова в Совет Федерации РФ
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Сегодня Законодательное собрание Пермского края утвердило Алексея Пушкова на пост сенатора в Совет Федерации Федерального Собрания РФ. За его кандидатуру проголосовали 50 депутатов, воздержались — 2.
Его кандидатуру на должность сенатора от краевого парламента озвучили депутаты, избранные от регионального отделения партии «Единая Россия», по предложению генсовета партии.
Господин Пушков представлял в Совете Федерации Пермский край во время работы двух предыдущих созывах заксобраний края.