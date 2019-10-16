«Еще чуть-чуть, и в Москве перестанут воспринимать Зеленского всерьез»

В Кремле не смогли прокомментировать требование Киева ликвидировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Украина огласила новые условия, при выполнении которых она согласится подписать мирный план по Донбассу. В списке также содержатся требования времен Петра Порошенко о выводе из региона иностранных войск, а также передача контроля над границей с Россией до проведения выборов в спорном регионе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Владимир Зеленский серьезно рискует своей популярностью.

Новость прозвучала неожиданно, в том числе и для Кремля. Пресс-секретарь президента России развел руками — такого пункта нет в минских соглашениях. Накануне в столице Белоруссии провалилось заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе. Четверка участников пыталась в очередной раз согласовать условия разведения враждующих сторон на линии соприкосновения. Без этого невозможно выполнение так называемой «формулы Штайнмайера», то есть самой главной политической части минских соглашений. А если так, то проводить саммит в «нормандском формате» не имеет смысла. Фактически это означает срыв мирного процесса.

Пресс-секретарь Леонида Кучмы, украинского представителя в контактной группе, Дарья Олифер огласила условия, на которых Киев готов выполнять эту политическую часть.

Главное — даже не ликвидация ДНР и ЛНР, а фактически возврат к условиям Петра Порошенко.

То есть сначала вывод так называемых иностранных войск из некоторых районов Донецкой и Луганской областей и установление украинского контроля над границей с Россией. И лишь после этого — выборы и особый статус нынешних самопровозглашенных республик.

Москва с этим никогда не согласится. «Формула Штайнмайера» предусматривает сначала выборы, потом статус и только в конце — граница. Объяснить перемену украинской позиции можно очень просто: Владимир Зеленский не хочет, да, наверное, и не может рисковать. Политолог Вадим Карасев отмечает: «Президент Украины понимает, что силового ресурса для того, чтобы зачистить улицу и игнорировать мнение меньшинства, но активного меньшинства он не может. Значит надо выждать, набраться терпения, тактически маневрировать, чтобы вся эта волна ушла, и можно было бы в более спокойной обстановке решить вопросы и разведения, и назначения даты встречи в рамках "нормандского формата"»

Тем временем стали поступать первые сообщения о снижении рейтинга нового украинского президента. В октябре число тех, кто доверяет Зеленскому, сократилось до 66% против 73% в сентябре. В Киеве и других городах прошли митинги против «формулы Штайнмайера».

Понятно, что украинское общество не полностью готово принять компромисс с Россией.





Логично сначала прийти к согласию внутри страны, а лишь потом урегулировать конфликт. Однако еще хуже метаться туда-сюда, что, собственно, сейчас и происходит.

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Так можно угробить кредит доверия, каким бы огромным он на сегодня ни казался. Владимир Зеленский рискует полностью проиграть. Заметно, что в России уже нет оптимизма насчет того, что договориться удастся. Еще чуть-чуть, и в Москве перестанут воспринимать Зеленского всерьез. Но это еще полбеды, главное, чтобы это настроение не передалось украинскому избирателю.