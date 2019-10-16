Требование о роспуске ДНР и ЛНР завело Кремль в тупик

Кремль ответил на требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь российского президента назвал его неожиданным. О том, что Украина будет выполнять политическую часть минских соглашений только при условии роспуска непризнанных республик, стало известно 15 октября. Об этом объявила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Таких условий в минских соглашениях нет, напомнил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Эти требования — новость для всех участников «нормандского формата», добавил он: «Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные со стороны Украины весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от минских соглашений, от ранее взятых обязательств, пока непонятно. Этот комплекс мер был парафирован представителями этих республик, и финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с ними».

Кроме того, Украина требует разведения войск по всей линии соприкосновения. С начала октября стороны пытались сделать это уже несколько раз, но до сих пор неудачно. В очередной раз это может произойти только после того, как режим прекращения огня на востоке страны продержится больше семи дней, напомнил 16 октября президент Украины Владимир Зеленский: «Семь дней тишины — это не новость для Украины и других участников трехсторонней группы в Минске, поэтому мы будем их ожидать. Для нас показателем является ОБСЕ, которая должна сказать: да, семь дней не было выстрелов. На сегодняшний день мне известно, что этого не происходит уже два дня. Будем верить, следить.

Если семь дней тишина продлится, тогда мы сможем снова попытаться развести силы».

Разведение войск на линии соприкосновения и предоставление Донбассу особого статуса — основные пункты «формулы Штайнмайера», которую подписали Москва, Киев, ОБСЕ и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Но как расценивать новое требование Киева? Украинский политический эксперт Олеся Яхно считает, что речь идет не о как таковом роспуске самопровозглашенных республик, а лишь о четком выполнении минских соглашений: «Честно говоря, в документе ДНР и ЛНР нигде не значатся как образования. В минских соглашениях говорится об “отдельных регионах Донецкой и Луганской областей”. ДНР и ЛНР — это просто трактовка России. Речь шла о выполнении обязательств по безопасности — это и есть самое главное. Украинская сторона на этой встрече акцентировала внимание на том, что надо бы не только требовать от Киева выполнения политических пунктов так называемой “формулы Штайнмайера”, но и обеспечивать безопасность, что является первой частью минских соглашений. В этой фразе “распустить ДНР и ЛНР” я просто вижу неверную трактовку. Она как бы концентрируется на форме, хотя нужно думать о том, чтобы распустить военные образования и выполнять пункты по безопасности».

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Требование о роспуске самопровозглашенных республик 16 октября также прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин. Он сказал, что минские соглашения могут быть выполнены только при условии «роспуска всех властных структур Украины». По его мнению, государство должно быть учреждено заново, и у отдельных территорий должно быть право выйти из его состава.

Глеб Силко, Кирилл Абакумов