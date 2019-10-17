Что Владимир Зеленский говорил о встрече в «нормандском формате» Стенограмма

«Нашей стороной она (встреча в "нормандском формате".— “Ъ”) была запланирована. Честно говоря, он (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) мне сказал, что раньше были такие отношения, что никаких встреч быть не могло, но чтобы работать в "минском формате", нам нужно встречаться в "нормандском". Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться».

31 августа 2019 года в интервью телеканалу «1+1»

«Главные шаги — решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех. Второе — окончательное решение, с четкими сроками, разведения войск, Золотое, Петровское, а затем — четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии».

16 сентября 2019 года в ходе брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой

«"Нормандский формат" и стол этих переговоров — это не бизнес-кейс. Искать себе здесь дивиденды, которые могут быть заработаны той или иной страной на крови,— я думаю, что все это осознают, что это очень серьезный шаг, это такой хук. Причем это такой удар, причем не по правилам бокса. Это удар в спину. Поэтому я надеюсь и верю, что такого не будет…»

10 октября 2019 года на пресс-конференции в Киеве

«"Формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об (особом.— “Ъ”) статусе (Донбасса.— “Ъ”), если мы встретимся в "нормандском формате", если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше».

16 октября 2019 года на брифинге по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом