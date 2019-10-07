Городские депутаты сходили в гости к муниципальным

В минувшую субботу в Москве прошел V Конгресс независимых депутатов, где представители системной и несистемной оппозиции должны были найти способы взаимодействия. Как ранее сообщал “Ъ”, предполагалось даже, что речь пойдет о появлении единого координационного совета, но участники встречи решили специальный орган не создавать, а сотрудничать по конкретным вопросам в формате круглых столов или же в рамках конгресса. Между тем депутаты Мосгордумы от КПРФ не отказываются от идеи создать площадку для взаимодействия всех опозиционных сил при своей фракции.

Оппозиционеры собрались на конгресс, чтобы обсудить совместную работу муниципальных депутатов и незарегистрированных кандидатов с депутатами Мосгордумы. Напомним, в столичном парламенте 20 из 45 мест получили представители, выдвинутые оппозиционными партиями и поддержанные проектом Алексея Навального «Умное голосование». На субботнем конгрессе им об этом недвусмысленно напомнили. «Ваша легитимность основана только на нашей поддержке, и если нашей поддержки не будет, то и вашей легитимности не будет»,— обратилась к присутствующим депутатам Мосгордумы муниципальный депутат Тимирязевского района, незарегистрированный кандидат в депутаты МГД Юлия Галямина. «Так сложились обстоятельства, что мы с вами в одной лодке — и парламентская оппозиция, и так называемая несистемная,— отметил другой незарегистрированный кандидат, муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин.— Результат выборов в Мосгордуму может стать драйвером для оппозиции. Через несколько лет можем получить всю власть в Москве, у нас может быть большинство в Мосгордуме и независимый мэр».

Ранее оппозиционеры обсуждали идею создать координационный совет, однако, посовещавшись в перерыве работы конгресса, решили от нее отказаться. «Мы решили все-таки идти от дела. Если дело потребует создания какого-то органа, то мы его создадим. Но пока мы считаем, что в рамках рабочих комиссий и круглых столов вполне справимся»,— сказал “Ъ” лидер фракции «Справедливой России» в МГД Михаил Тимонов. «Важно, чтобы общение вышло на систематический уровень. Нет задачи создать комитет ради комитета. Будем сближать позиции по разным вопросам городской повестки»,— отметил в беседе с “Ъ” Илья Яшин. Лидер фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин сказал “Ъ”, что «пока можно работать в рамках конгресса, не стоит создавать новые институты, пока эта уже существующая площадка не выработала свой потенциал». В то же время господин Зубрилин отметил, что КПРФ не отказывается от своих планов, озвученных еще летом — создать некий орган для совместной работы при фракции в Мосгордуме: «При фракции КПРФ мы обязательно будем создавать такую структуру и пригласим все созидательные силы».

Совместную работу нужно с чего-то начинать, и таким стартом, по мнению муниципальных депутатов, может стать реформа местного самоуправления, которую разработал конгресс за два года своего существования. Юлия Галямина заявила, что необходимо передать органам МСУ 50% городского бюджета. Однако эта позиция пока не нашла однозначной поддержки у депутатов МГД. «В целом реформу местного самоуправления поддерживаю. Но что касается 50% — это высосано из пальца. Почему именно эта цифра? Нужно обоснование»,— сказал “Ъ” депутат МГД от «Справедливой России» Магомед Яндиев. «Это вопрос непростой,— отметил в свою очередь в беседе с “Ъ” господин Зубрилин.— Я считаю, что органам местного самоуправления вместе с полномочиями нужно передавать деньги. Но сначала законопроект нужно изучить, а затем он должен поступить в комиссию Мосгордумы».

Ксения Веретенникова