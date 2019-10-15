Силовики изъяли технику из редакции СМИ во Владимире

В редакции владимирского издания «Довод» и по месту жительства главного редактора и редактора раздела видеоматериалов прошли обыски. Как рассказал “Ъ” главред Илья Косыгин, сотрудники, проводившие обыск, заявили, что следственные действия связаны с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Всех сотрудников «Довода» опросили в следственном управлении СКР по Владимирской области и взяли с них подписки о неразглашении. В пресс-службе управления отказались комментировать следственные действия в офисе «Довода».

Господин Косыгин не стал подписывать протокол о проведении обыска. Он подчеркнул, что редакция никак не связана с Алексеем Навальным. «Когда я понял, что случилось, очевидно, что дело ФБК было лишь предлогом для разгрома нашей редакции»,— отметил журналист. По его словам, из редакции изъяли всю технику, включая мобильные телефоны сотрудников, в настоящее время работа издания парализована.

Утром 15 октября сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков у активистов штабов Алексея Навального в 30 регионах России. Штаб Алексея Навального во Владимире прекратил свою работу в ноябре прошлого года.

Напомним, уголовное дело об отмывании денег фондом СКР возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. 9 октября ФБК включили в список иностранных агентов.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «ФБК хотят заставить прекратить расследования».

Александр Тихонов, Ярославль