СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах

Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным. Следственные мероприятия идут в 30 регионах в рамках уголовного дела об отмывании денег фондом.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, обыски также проводятся по месту жительства сотрудников региональных подразделений ФБК. Полицейские изымают «предметы и документы, имеющие значение для расследования». Несколько сотрудников ФБК вызваны на допросы.

Кроме того, по ходатайству СКР суд арестовал счета ФБК в банках. О каких кредитных организациях идет речь и сколько денег арестовано, не уточняется. «На указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента»,— добавили в СКР.

Сегодня, 15 октября, утром стало известно об обысках как минимум в 12 городах: Архангельске, Белгороде, Бийске, Ижевске, Екатеринбурге, Краснодаре, Новокузнецке, Самаре, Саратове, Уфе, Челябинске, Ярославле. У некоторых активистов изъяли технику. В сентябре масштабные обыски по делу ФБК прошли в 40 городах России.

Напомним, уголовное дело об отмывании денег фондом СКР возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. 9 октября ФБК включили в список иностранных агентов.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «ФБК хотят заставить прекратить расследования».