Фонд Навального включили в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, в список иностранных агентов. В самом ФБК отрицают, что получают финансирование из-за рубежа, и требуют от Минюста предоставить доказательства привлечения иностранных денег.

Статус иностранного агента предполагает, что данная организация, будучи резидентом одной страны, активно представляет в ней зарубежные интересы и финансируются из-за рубежа. С 2012 года НКО, включенные в список иностранных агентов, обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности, своих руководителях, расходовании денежных средств. В случае невыполнения обязательств предусмотрена уголовная ответственность, также на НКО может быть наложен штраф.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью»,— говорится в сообщении ведомства.

«ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал. Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали,— просто очередная попытка задушить ФБК»,— прокомментировал решение Минюста директор фонда Иван Жданов.

Алексей Навальный обратился к Минюсту с требованием публично предоставить доказательства того, что ФБК финансируется из-за рубежа.

Решение о признании организации иностранным агентом может быть обжаловано в судебном порядке.

Некоммерческая организация (НКО) ФБК занимается расследованием коррупционных связей и нелегальных доходов российских чиновников. В августе 2019 года СКР возбудил уголовное дело по подозрению в отмывании 1 млрд руб. В офисах ФБК прошла серия обысков, а его юристы были допрошены в качестве свидетелей.

Подробности обысков в организации — в материале “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».