Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией из-за операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что Анкара не испытывает каких-либо проблем в отношениях в Москвой в связи с операцией на северо-востоке Сирии. Об этом он заявил на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле.

«Договоренности, достигнутые в Сочи, Тегеране и Анкаре, с успехом продолжают выполняться. С Россией у нас нет никаких проблем. Если она появляется, то мы созваниваемся с (президентом России Владимиром.—“Ъ”) Путиным в течение 24 часов и после этого предпринимаем совместные шаги»,— цитирует господина Эрдогана телеканал NTV (перевод по ТАСС).

Он также заявил, что хочет воспринимать угрозы некоторых стран ввести экономические санкции против Турции «в качестве острого словца» (ранее президент США Дональд Трамп сообщил о работе над введением санкций против Анкары с Конгрессом).

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

13 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Германия и Франция также накануне решили приостановить экспорт оружия в Турцию.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».