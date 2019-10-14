Покупатели кладут трубки

Результаты рынка смартфонов в июле—сентябре 2019 года подтвердили негативные ожидания бизнеса, следует из данных МТС. По оценке оператора, в штуках продажи упали на 1,6%, а в деньгах выросли всего на 3,4%. Динамика объясняется ростом цен и среднего срока владения смартфонами. Однако часть ритейлеров пока тенденцию не подтверждают.

Продажи смартфонов в России в третьем квартале 2019 года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 3,4% в деньгах и упали на 1,6% в штуках, сообщил “Ъ” представитель МТС. Абсолютные показатели там не раскрывают. Продажи в штуках в сетях re:Store и Samsung выросли в третьем квартале, но в целом рынок смартфонов сокращается, подтвердила “Ъ” представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина (управляет салонами re:Store и Samsung). О падении рынка в количестве проданных устройств в третьем квартале говорит и представитель одного из производителей. В Apple и Xiaomi не дали комментариев, в Samsung не ответили на запрос “Ъ”.

В МТС снижение продаж объясняют ростом цен и среднего срока владения смартфонами. За последние три года средняя стоимость купленного смартфона на российском рынке выросла на 25%, до 15 тыс. руб., и если раньше новые модели приобретали в среднем каждые два года, то сейчас срок приближается к трем годам, уточняет представитель МТС. По его словам, рост срока использования также привел к тому, что клиенты стали чаще покупать дорогие смартфоны в долгие кредиты. В третьем квартале в МТС на 40% к аналогичному периоду прошлого года выросло количество гаджетов, оформленных в рассрочку на 24 и 36 месяцев.

Однако падение фиксируют не все участники рынка.

В третьем квартале в России продано около 8,4 млн смартфонов, на 2–3% больше, чем годом ранее, выручка на 9% превысила прошлогодний результат и достигла 135 млрд руб., утверждает представитель «М.Видео—Эльдорадо».

Среди ключевых факторов — «высокие продажи в преддверии нового учебного года и успешный старт новых смартфонов Apple». Всего, по данным ритейлера, за январь—сентябрь россияне приобрели около 22 млн смартфонов примерно на 350 млрд руб. У «Связного» более скромные оценки за три квартала — 19,4 млн смартфонов на 318 млрд руб., что превысило прошлогодние показатели на 2% в штуках и на 8% в деньгах. По итогам третьего квартала рынок в штучных продажах остался на уровне прошлого года, а в деньгах вырос примерно на 14%, оценивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Собеседник “Ъ”, близкий к одной из розничных сетей, указывает, что ритейлеры могут учитывать смартфоны, сданные в trade in, которые «перепродаются по минимальной стоимости и практически не дают роста в деньгах, зато позволяют показать хорошую статистику продаж». По словам представителя «М.Видео—Эльдорадо», компания оценивала только продажи новых устройств.

Продажи смартфонов уже падали в феврале 2019 года — более чем на 30% в штуках к аналогичному периоду 2018 года, писал “Ъ” 7 марта. Но по итогам всего первого квартала рынок вырос примерно на 8% в штуках и на 18% в деньгах, до 7 млн и 110 млрд руб. соответственно, сообщали в «М.Видео—Эльдорадо». Во втором квартале также был рост. При этом импорт смартфонов и кнопочных телефонов в Россию в первом полугодии сократился на 3%, выяснила GS Group. Участники рынка объясняли это в том числе переоценкой слишком оптимистичных ожиданий от продаж, писал “Ъ” 2 сентября.

Несмотря на спад поставок и уход с рынка ряда брендов, по итогам 2019 года продажи смартфонов в России превысят 30 млн штук против 28 млн штук в 2018 году, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Вице-президент по закупкам и развитию бизнеса «Связного» Михаил Комков ожидает «показатели, аналогичные четвертому кварталу 2018 года». Прогноз на четвертый квартал оптимистичен, сообщил директор департамента «Мобильные средства связи» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков, все больше устройств продается онлайн, а в последнем квартале, как правило, хорошие продажи за счет предновогоднего ажиотажа и акций интернет-площадок.

Мировые продажи смартфонов по итогам 2019 года сократятся на 3,2%, прогнозирует аналитическая компания Gartner. Это станет рекордным падением с момента появления первого iPhone. Аналитики объясняют динамику перенасыщенностью рынка и ростом срока службы устройств.

Владислав Новый, Юлия Тишина