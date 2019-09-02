Samsung развернул планшет

Число предзаказов на планшет Samsung Galaxy Tab S6 в России за семь дней вдвое превысило уровень предыдущей модели Tab S4, оценили в компании. В целом рынок планшетов в России, по данным ритейлеров, снижается.

Число предзаказов на флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 в России за семь дней превысило число предзаказов на Tab S4 за аналогичный период в два раза, рассказали “Ъ” в Samsung. Большая часть предзаказов (70%) поступила через официальный интернет-магазин Samsung. Устройство было представлено 31 июля и поступит с продажу в России 6 сентября, предзаказ стартовал 23 августа.

В целом продажи планшетов в России в натуральном выражении снизились в первом полугодии 2019 года на 15%, составив 236 тыс. штук, а в денежном — выросли на 5%, примерно до 4 млрд руб., сообщал “Ъ” 2 августа со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

«На фоне общего падения глобальных продаж планшетов растущей остается категория планшетов-трансформеров»,— отметил представитель Samsung.

Аналогом Tab S6 сейчас на рынке выступает iPad Pro от Apple с диагональю экарана 10,5 дюймов, но он уступает Tab S6 по матрице, объему памяти, времени работы и цене, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Также в комплекте Tab S6 есть стилус, а у iPad Pro он продается отдельно за 11 тыс. руб., указывает он. Кроме того, число предзаказов на модель Tab S6 выросло в том числе за счет того, что предыдущий планшет Tab S4 многие пропустили, отмечает аналитик.

Как ранее сообщал “Ъ”, продажи нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10/10+ в России после первого уикенда на 32% превысили результат Note 9 за аналогичный период, а количество предзаказов выросло в три раза. Apple, как ожидается, презентует очередной флагманский смартфон 10–11 сентября, в продаже он может появиться в середине сентября.

Юлия Тишина