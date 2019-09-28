5G поставил смартфоны на низкий старт

По итогам 2019 года мировые продажи смартфонов сократятся на рекордные 3,2%, прогнозируют аналитики Gartner. Пользователям больше не нужно постоянно покупать новые устройства, так как срок их службы заметно вырос, а прорывных технологий давно не появлялось. Эксперты считают, что вдохнуть новую жизнь в рынок сможет только технология 5G.

Мировые продажи смартфонов по итогам 2019 года сократятся на 3,2%, прогнозирует аналитическая компания Gartner. Это станет рекордным падением с момента появления первого iPhone.

При этом еще месяц назад прогнозы компании были более оптимистичными. В августе аналитики предрекали сокращение рынка смартфонов только на 2,5% — до 1,5 млрд проданных устройств.

Специалисты Gartner объясняют отрицательную динамику продаж перенасыщенностью рынка: количество используемых смартфонов в мире уже преодолело отметку 5 млрд устройств. К тому же гаджеты становятся все более надежными. Менять их каждый год нет никакой необходимости. Новые аппараты способны прослужить пользователю в течение нескольких лет. Среди других негативных факторов — торговая война между США и Китаем, а также скандал вокруг Huawei, обернувшийся обвалом продаж устройств компании на американском рынке.

«Особо перенасыщен рынок смартфонов верхнего ценового сегмента,— отмечает специалист Gartner Роберт Коцца.— Продавцам, рассчитывающим, что пользователи будут обновлять свои устройства, приходится сейчас нелегко».

В снижении продаж есть и вина производителей. Все последние годы они занимались совершенствованием уже существующих технологий, не предлагая пользователям ничего радикально нового. «Пока девайсы не обзаведутся значительными новыми функциями, пользователи не захотят обновить телефон»,— пояснил сотрудник Gartner Ранджит Атвал.

Технологией, которая может вытащить рынок из творческого кризиса, станет 5G, считают специалисты Gartner. По прогнозу компании, в этом году во всем мире будет продано только 15 млн гаджетов, поддерживающих 5G. Это составит менее 1% всего рынка смартфонов. Однако уже в 2020 году доля устройств, способных работать с новым стандартом связи, вырастет до 10%, а к 2023 году этот показатель и вовсе достигнет 56%.

«Чтобы продажи смартфонов вернулись к росту, мобильные операторы начинают рекламировать характеристики 5G — более высокую скорость передачи данных, улучшенную доступность сети и повышенную безопасность… И под влиянием внедрения 5G рынок смартфонов, как ожидается, вернется к росту — на 2,9% по итогам 2020 года»,— заявил господин Атвал.

Кирилл Сарханянц