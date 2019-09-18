Предзаказы iPhone удвоились

Объем предзаказов на новую линейку iPhone в России в два-три раза превысил показатели 2018 года, утверждают ритейлеры. По мнению экспертов, компания в ближайшие три месяца нарастит долю на российском рынке, в том числе за счет продаж старых моделей.

Спрос на предзаказы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, открытые 18 сентября, за первые часы в несколько раз превысил уровень за аналогичный период в 2018 году, сообщил представитель ритейлера «М.Видео». При этом в 2019 году вся линейка новых iPhone стартовала одновременно, тогда как годом ранее iPhone XS и XR запускались в разное время, отметил он.

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В пресс-службе Inventive Retail Group (сеть re:Store) заявили, что количество предзаказов у них в два раза превысило прошлогодний результат, при этом дефицита смартфонов не наблюдается.

В МТС отметили, что на iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы старых поколений смартфонов Apple — больше всего заявок на trade-in приходится на iPhone 8, iPhone 7 и т. д.

Вице-президент по продажам «Связного» Давид Борзилов сообщил, что по итогам первых 16 часов в «Связном» и Cstore число предзаказов на iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max почти в три раза выше, чем на iPhone XS и iPhone XS Max за аналогичный период времени. iPhone 11 в сравнении с iPhone XR заказывают в четыре раза чаще.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сомневается в итоговых перспективах продаж новых смартфонов Apple. «Не случайно Россия в этом году попала в первую волну продаж iPhone. Причина в том, что спрос на смартфоны Apple за последний год сильно упал. Год назад доля продаж iPhone в России в штуках составляла 16%, а сейчас лишь 8%»,— указывает он. Кроме того, по мнению господина Муртазина, реальной необходимости в предзаказе в этом году нет, поскольку продажи стартуют уже 20 сентября. Он прогнозирует падение продаж нового флагмана до 20% по сравнению с предыдущей моделью.

По данным эксперта, на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max количество корпоративных заказов, которые стартуют сразу после анонса, уменьшилось на 30% по сравнению с прошлогодними показателями.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что Apple сумеет нарастить долю на рынке продаж смартфонов ценового сегмента выше 50 тыс. руб. на 2–3% в течение последующих трех месяцев, после чего ожидается стагнация. Эксперт отмечает, что кроме улучшенной камеры кардинальных изменений в новой модели iPhone нет, но это не помешает Apple успешно продавать как новые смартфоны, так и подешевевшие старые вплоть до модели SE, на которую все еще есть спрос.

Данила Моисеев