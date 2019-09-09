LG откладывает трубку

Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка. Компании удалось занять заметное место на рынке в 2013 году с удачной линейкой устройств, но потом она начала проигрывать китайским брендам, поясняют эксперты. Поставки бренда в Россию падали с 2017 года, сейчас ритейлеры распродают остатки.

Поставки смартфонов LG в Россию в первом полугодии 2019 года снизились до 5 тыс. штук, следует из отчета аналитического центра GS Group, с которым ознакомился “Ъ”. «Смартфоны LG, видимо, скоро покинут российский рынок: поставки снижаются каждый месяц»,— полагает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Продажи начали сокращаться в первом полугодии 2018 года, составив 80 тыс. штук, тогда как за аналогичный период 2017 года достигали 390 тыс. устройств.

Представитель LG Татьяна Шахнес не ответила на запрос “Ъ”.

По состоянию на сентябрь 2019 года смартфоны LG практически не представлены в крупных розничных сетях электроники, а на сайте компании для заказа доступна только одна модель. «LG давно проактивно не выходила с предложениями по смартфонам. Доступны несколько моделей, распродаем остатки»,— отметили в группе «М.Видео—Эльдорадо». При этом LG по-прежнему ведет активную работу в других сегментах и входит в топ-5 крупнейших брендов на российском рынке бытовой техники и электроники по объему продаж, напомнили в «М.Видео—Эльдорадо».

По данным IDC, LG по итогам первого квартала 2019 года занимала восьмое место на глобальном рынке смартфонов с долей 2% от числа проданных устройств. В России наиболее сильные позиции на этом рынке у LG были в начале 2013 года, с января по май которого бренд занял 7% в числе проданных устройств (см. “Ъ” от 8 июля 2013 года). С тех пор доля бренда в натуральном выражении постепенно снизилась до 1–2% в 2017–2019 годах, говорит собеседник “Ъ” на рынке ритейла.

«Ранее бренд захватил сегмент за счет моделей с неплохими характеристиками по соотношению цены и качества, но потом начал выпускать дорогие модели, и рынок это не воспринял»,— считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он указывает, что доля LG на рынке смартфонов заметно снижается не только в России, но и в других странах, за исключением Южной Кореи и США. «Мобильное подразделение LG терпит убытки, в 2018 году они ежеквартально составляли около $500 млн, а во втором квартале 2019 года — более $250 млн»,— отмечает эксперт. Он полагает, что LG принципиально не хочет уходить с российского рынка, но долго оставаться на нем не сможет.

Похожая ситуация у тайваньской HTC и нидерландской Philips, считают аналитики GS Group. По их данным, импорт смартфонов HTC в Россию в 2019 году прекратился, а импорт Philips в сегменте телефонов дороже 7 тыс. руб. не превысил 1 тыс. штук. При этом в сегменте до 7 тыс. руб. поставки Philips, напротив, выросли на 24%, до 536 тыс. устройств.

2,5 миллиарда долларов составил совокупный убыток мобильного направления LG за 2016–2018 годы

В целом в первом полугодии 2019 года в Россию было импортировано 20,7 млн мобильных телефонов, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщал “Ъ” 2 сентября. Снижение поставок затронуло такие бренды, как Asus, ZTE, Sony, Motorola/Lenovo, Nokia, Meizu, Oppo, LG, HTC и Philips, общий объем которых год к году сократился в три раза — с 1,2 млн до 0,4 млн штук, а совокупная доля в сегменте смартфонов дороже 7 тыс. руб.— с 10% до 3%.

В сознании потребителя произошел сдвиг, старые бренды давно вытесняются китайскими производителями, констатирует директор департамента «Мобильные средства связи» «Марвел Дистрибуции» Павел Вьюков. По его словам, наибольший рост и самая серьезная конкурентная борьба происходят в ценовом сегменте 5–10 тыс. руб. и 15–20 тыс. руб., где сильны позиции китайских брендов с их огромными производственными ресурсами и потенциалом. Кроме того, добавляет эксперт, в свое время прежние лидеры не предложили технически современных линеек, а если и предлагали, то по неконкурентным ценам.

Юлия Тишина