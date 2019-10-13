США выводят еще около тысячи военных с севера Сирии из-за операции Турции

США «готовятся эвакуировать» около 1 тыс. своих военных с севера Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, американские военные могут отказаться «между двумя наступающими армиями». Ранее США передислоцировали от 50 до 100 своих военнослужащих на другие военные базы из северной части страны.

«За последние 24 часа мы узнали, что (Турция.— “Ъ”), вероятно, намерена расширить свои атаки к югу дальше, чем первоначально планировалось, и к западу»,— сказал господин Эспер в эфире телеканала CBS. По его словам «Демократические силы Сирии» хотят заключить сделку с сирийскими и российскими военными, чтобы совершить ответную атаку на силы Турции на севере страны.

Сирийское агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что США «эвакуируют базу в Эль-Джалабии», находящейся в провинции Ракка.

В среду Пентагон сообщил, что США вывели свои войска с севера Сирии из-за турецкой военной операции. Он тогда подчеркнул, что численность военных в Сирии при этом не изменилась.

Напомним, Турция начала военную операцию под названием «Источник мира» 9 октября. Цель Анкары — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

Подробнее об операции — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».