США не выводят войска из Сирии, а перемещают их

США не выводят свои войска из Сирии, а перемещают «небольшое число военных» на другие военные базы, сообщили журналистам в Белом доме. Ранее стало известно о решении Дональда Трампа вывести американские войска из северных районов страны.

«Это не является выводом войск из Сирии, речь идет о перемещении небольшого числа военных»,— прокомментировал решение главы Белого дома высокопоставленный чиновник администрации президента США. По его словам, речь идет о передислокации от 50 до 100 американских военнослужащих.

Напомним, несколькими днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало военной операции в регионе и объявил о стягивании дополнительных турецких войск к границе Сирии. Вашингтон отказался от участия в совместной военной операции. Позже стало известно, что США выводят своих военнослужащих с северо-востока Сирии.

О позициях Вашингтона и Анкары в регионе — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».