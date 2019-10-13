Хантер Байден уходит с поста совета инвестиционного фонда с китайским участием

Хантер Байден, сын бывшего вице-премьера США Джо Байдена, покидает совет директоров частной инвестиционной компании, которую он учредил вместе с китайским банкиром Джонатаном Ли, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление господина Байдена, опубликованного его адвокатом. Господин Байден пообещал отказаться от любой работы в иностранных компаниях, если его отец будет избран президентом на выборах в 2020 году.

Он уйдет из совета директоров в конце месяца. «При администрации Байдена (в случае победы Джо Байдена на выборах.— “Ъ”) Хантер с готовностью исполнит все без исключения руководящие принципы или стандарты, которые может выпустить президент Байден для разрешения предполагаемых конфликтов интересов или предотвращения их возникновения, включая любые ограничения, связанные с ведением бизнеса за рубежом»,— говорится в заявлении. Отмечается, что господин Хантер продолжит «не вовлекать» отца в собственные деловые отношения.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента в коррупции и тесном сотрудничестве с Китаем и Украиной. По словам главы Белого дома, его соперник должен прекратить свое участие в предвыборной гонке с учетом «всех тех денег, которые он ранее вымогал».

Напомним, расследование деятельности на Украине Хантера Байдена стало предметом телефонного разговора между Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвинили главу Белого дома в попытке получить компромат на сына господина Байдена и использовать полученную информацию в предвыборной гонке и объявили о начале процедуры импичмента.

О том, как противостояние демократов и республиканцев грозит вылиться в конституционный кризис,— в материале “Ъ” «Ветви власти США отрешительно настроены».

О том, насколько вероятна отставка главы Белого дома,— в материале “Ъ” «Что нужно знать об импичменте Трампу».