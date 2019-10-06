Трамп обвинил Байдена в коррупции и сотрудничестве с Китаем

Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента США и своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена в коррупции и тесном сотрудничестве с Китаем. По словам главы Белого дома, его соперник должен прекратить свое участие в предвыборной гонке с учетом «всех тех денег, которые он ранее вымогал».

Несколько твитов подряд Дональд Трамп посвятил своему конкуренту Джо Байдену. По словам президента США, сын господина Байдена — Хантер Байден — получал ежемесячно $100 тыс. от украинской газовой компании, а также получил $1,5 млрд от Китая, не имея при этом опыта работы в энергетическом секторе.

«Нет законных путей для подобных транзакций? Как заявили адвокаты и другие лица, я как президент обязан расследовать возможную или вероятную коррупцию»,— написал в Twitter Дональд Трамп. По его словам, семья Джо Байдена просто «откупалась» от обвинений.

Напомним, расследование деятельности на Украине Хантера Байдена стало предметом телефонного разговора между Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвинили главу Белого дома в попытке получить компромат на на сына господина Байдена и использовать полученную информацию в предвыборной гонке и объявили о начале процедуры импичмента.

Есть ли основания для вотума недоверия Дональду Трампу — в материале “Ъ” «Перетягивание импичмента».

В чем именно обвиняет Дональд Трамп семью Байденов — в материале “Ъ” «Об отце и сыне и в том же духе».