Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram

Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам. В документе говорится, что вопрос о переносе даты выпуска проекта также анализируется. Одним из вариантов рассматривается перенос даты запуска блокчейн-платформы TON, необходимой для криптовалюты.
«Мы были удивлены и разочарованы тем, что SEC в этих обстоятельствах предпочла обратиться в суд, и мы не согласны с ее юридической позицией»,— сказано в письме.
Команда Дурова сообщила, что работает над оперативным решением проблемы и надеется предоставить новую информацию в течение следующей недели.
Напомним, комиссия по ценным бумагам США подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова. В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах.
Подробнее о ситуации, читайте в публикации “Ъ FM” «Gram притормозили с ICO».
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