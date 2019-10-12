Gram притормозили с ICO

Криптовалюта Павла Дурова Gram оказалась под ударом в США. Американские власти остановили ICO (первичное размещение токенов) проекта разработчиков Telegram. Комиссия по ценным бумагам наложила временный запрет на два офшора. Предположительно именно они проводят первичное размещение Gram в США. Продавать или распространять свои токены в Штатах компания Павла Дурова теперь не может.

Под ICO Telegram собрал около $1,7 млрд. Пятая часть инвесторов — американцы. В Gram вложились и известные российские бизнесмены, например, Давид Якобашвили. По данным источников “Ъ”, среди инвесторов и Роман Абрамович. Пока компания Павла Дурова не планирует откладывать сроки выпуска криптовалюты — он должен состоятся 31 октября. Как запрет на ICO в США повлияет на проект Павла Дурова?

Кто из российских инвесторов вложился в pre-ICO Telegram Читать далее

Сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис считает, что Дурову придется вступить в сложные переговоры с американскими властями: «Я думаю, что запрет торговать Gram на территории США не помешает ему торговаться в других странах. Валюту в конце месяца ждет большое количество инвесторов. Конечно, это накладывает некоторые ограничения на будущее Gram. Я думаю, что Павлу Дурову нужно будет попытаться договориться с комиссией по ценным бумагам. На дату выпуска это не повлияет, потому что почти $2 млрд братья Дуровы возвращать не будут, и выпуск токена Gram должен произойти в срок. Рынок США достаточно сильный финансово, на него ориентируются все мировые компании. Конечно, запрет на распространение Gram на территории Соединенных Штатов Америки — не самый хороший знак для криптовалюты.

Но такого рода предприниматели, как Роман Абрамович, понимают, что это очень важный шаг на пути к тому, чтобы получить возможность обмениваться деньгами без большого количества посредников. Это действительно перспективно, понятно, и так должно быть».

Нервничать своих инвесторов команда Дурова заставила в конце сентября. Тогда в Telegram появилось объявление о том, что компания ищет разработчика для своей блокчейн-платформы TON, необходимой для криптовалюты Gram. Часть инвесторов усомнилась в том, что Telegram запустит проект вовремя, но вложения обратно не потребовали. Они в любом случае получат свою криптовалюту, полагает генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин. Но число желающих приобрести токены во всем мире сократится, уверен эксперт: «Подобное страновое ограничение негативно повлияет на вторичный рынок. В ожидании выпуска токена Павлом Дуровым происходили активнейшие торги на различных площадках. Теперь получается, что будет некая дискриминированная категория владельцев этих уже торговавшихся производных инструментов, которая не сможет легитимно на своей территории превратить их в основной токен».

Новые проблемы сегодня появились и у аналогичного проекта основателя Facebook Марка Цукерберга. Вслед за PayPal из проекта криптовалюты Libra Association вышли важнейшие игроки: Visa, Mastercard, EBay и Stripe. Тем не менее, представители нескольких компаний допускают возврат к работе с Libra на более поздних этапах. Эксперт по финансовым рынкам, генеральный директор CoinPlace Георгий Благов уверен, что команда Дурова не сможет вовремя выпустить Gram, неудача ждет и криптовалюту Facebook: «Пока идет уход от прямого признания того, что запуск не удался. По факту на рынке как не было торгуемого токена, так и нет, и непонятно, появится ли он. Я слабо верю в перспективы этой валюты. Возникли мысли, что, возможно, ограничение связано с тем, что есть свой американский проект — Libra. Но власти большинства стран будут пытаться блокировать любую квазивалюту, которая может угрожать национальной. Хотя технологически инструментов жесткого запрета не так много. Уверен, что власти не пойдут навстречу и будут всеми способами до последнего момента противостоять факту выхода этих валют, будь то Gram или Libra».

Почему международная платежная система PayPal отстранилась от проекта Facebook Читать далее

Один из инвесторов Gram предприниматель Давид Якобашвили сообщил “Ъ”, что не знал о запрете властей США продавать токены криптовалюты Дурова. Бизнесмен вложил в проект около $10 млн. Решение американских властей точно снизит стоимость токенов, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: «Напрямую это не зависит, но в то же время мы понимаем, что на рынке любой новостной фон очень хорошо воспринимается, перерабатывается, конвертируется в стоимость активов. В данному случае, особенно когда мы говорим о проекте, связанном с криптовалютами, тем более на таком уязвимом этапе, когда еще ничего не запустилось, подобное решение отразится на стоимости и, возможно, станет поводом для того, чтобы другие органы, которые могут вмешаться в деятельность компании по ICO. Мы говорим о европейских рынках, к примеру, и они могут действовать с оглядкой на комиссию по ценным бумагам США».

На этой неделе на официальном сайте Telegram появились правила пользования криптовалютным кошельком. Но в них говорится, что мессенджер не дает никаких гарантий клиентам и не компенсирует возможные убытки, превышающие $10. Все операции с Gram должны проходить через блокчейн-платформу TON. Но в компании подчеркивают, что не контролируют ее и у клиентов могут быть проблемы с трансакциями.

Юлия Жданова