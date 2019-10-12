СМИ: курды требуют от США остановить Турцию или разрешить обратиться за помощью к России

Курды настаивают на том, чтобы Вашингтон либо остановил турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии, либо позволил договориться с сирийским правительством и Москвой о том, чтобы российские военные обеспечили бесполетную зону над местом проведения боевых действий. Соответствующее заявление сделал командующий курдскими формированиями «Сил демократической Сирии» генерал Мазлум Кобани Абди во время встречи со спецпосланником США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Уильямом Рубаком, сообщает CNN со ссылкой на стенограмму встречи.

«Вы бросили нас. Вы оставляете нас на убой. Вы не хотите защищать людей, но вы также не хотите, чтобы другие силы пришли защищать нас. Вы продали нас. Это аморально»,— заявил курдский военачальник. Представители администрации США заявили, что Вашингтон не хочет, чтобы курды обращались за помощью к Москве, отмечает телеканал.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков.

Вашингтон пригрозил ввести против Анкары санкции, если она начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения в Сирии. Накануне президент США Дональд Трамп разрешил Минфину вводить ограничительные меры против Турции, если это потребуется. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».