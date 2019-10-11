Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. «Яндекс» отказался комментировать “Ъ” движение своих акций.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, на падение акций могло повлиять несколько факторов: информация об утечке данных клиентов — логинов, номеров карт «Яндекс.Деньги» и другой информации, которую пользователи передали обменнику электронных денег SmartWM.ru. Также это может быть связано с готовящимся законом о значимых информационных ресурсах, сказал господин Миронюк агентству «Прайм».

Напомним, в июне в Госдуму внесли законопроект, согласно которому доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. В случае если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет. Автор законопроекта — Антон Горелкин («Единая Россия»).

Документ вызвал широкий общественный резонанс. Профильный комитет принял решение вынести его на широкое общественное обсуждение до рассмотрения в Госдуме. Представители Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы концептуально поддержали законопроект, Минкомсвязь выступила против.

О законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Рунету ставят блокировщик иностранных инвестиций».

О падении — в материале “Ъ” «"Яндекс" потерял более 100 миллиардов рублей капитализации».