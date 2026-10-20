Суд изъял недвижимость и автомобили у бывшего главы УСБ МВД Петербурга
Суд установил, что стоимость приобретенного семьей имущества почти в шесть раз превысила ее официальные доходы
Петроградский районный суд Петербурга обратил в доход государства недвижимость, автомобили и 171,52 млн руб., принадлежавшие бывшему начальнику управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Алексею Васильеву и связанным с ним лицам. Суд установил, что стоимость приобретенного семьей имущества значительно превышала ее официальные доходы, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По данным суда, с 2010 по 2023 год совокупный доход господина Васильева и его супруги составил около 38,6 млн руб. За тот же период они приобрели 23 объекта недвижимости и шесть транспортных средств общей стоимостью не менее 227,2 млн руб. Имущество оформляли на родственников и других лиц, чьи доходы, как установил суд, не позволяли совершить такие покупки. Фактически активами пользовалась семья Васильевых.
В доход государства обратили, в частности, квартиру площадью 127,9 кв. м и машино-место в доме на Петровском проспекте в Петербурге, недвижимость в Сестрорецке, Сертолове и Всеволожске, объекты в Москве и Московской области, а также помещения и квартиру в Сочи. Среди автомобилей — Mercedes-Benz V220D 4Matic, Audi Q8 и Audi A6. Кроме того, суд постановил изъять 171,52 млн руб.
Господин Васильев руководил управлением собственной безопасности регионального главка МВД с мая 2019 года до января 2022 года, когда был освобожден от должности по результатам служебной проверки. В марте 2025 года «Ъ Северо-Запад» сообщал, что экс-главу УСБ объявили в розыск по делу об организации незаконного пребывания мигрантов в России и получении взятки. Где он находится в настоящее время, неизвестно.