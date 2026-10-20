Суд изъял недвижимость и автомобили у бывшего главы УСБ МВД Петербурга

По данным суда, с 2010 по 2023 год совокупный доход господина Васильева и его супруги составил около 38,6 млн руб. За тот же период они приобрели 23 объекта недвижимости и шесть транспортных средств общей стоимостью не менее 227,2 млн руб. Имущество оформляли на родственников и других лиц, чьи доходы, как установил суд, не позволяли совершить такие покупки. Фактически активами пользовалась семья Васильевых.