В Краснодаре бывшего замгубернатора Андрея Коробку освободили из-под стражи

Краевой суд установил, что за весь период предварительного следствия и содержания под стражей Андрей Коробка был дважды допрошен, затем ему было предъявлено обвинение и проведена очная ставка. Иных следственных действий не происходило. Обосновывая необходимость продления содержания Андрея Коробки под стражей, следствие ссылалось на возможность влияния экс-чиновника на расследование, но суд не нашел этому подтверждения. Необходимости в дальнейшем содержании господина Коробки под стражей нет, говорится в решении краевого суда. Бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он освобожден в зале суда.