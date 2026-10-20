В Краснодаре бывшего замгубернатора Андрея Коробку освободили из-под стражи
Краснодарский крайсуд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Андрея Коробки, бывшего заместителя главы края, который с апреля текущего года находился в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Суд вынес частное определение в адрес следствия за допущенную волокиту.
Краевой суд установил, что за весь период предварительного следствия и содержания под стражей Андрей Коробка был дважды допрошен, затем ему было предъявлено обвинение и проведена очная ставка. Иных следственных действий не происходило. Обосновывая необходимость продления содержания Андрея Коробки под стражей, следствие ссылалось на возможность влияния экс-чиновника на расследование, но суд не нашел этому подтверждения. Необходимости в дальнейшем содержании господина Коробки под стражей нет, говорится в решении краевого суда. Бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он освобожден в зале суда.
По данным «Ъ», бывшего вице-губернатора Андрея Коробку обвиняют в обмане застройщика, который добивался изменения разрешенного вида использования купленного им участка сельхозугодий. По версии следствия, чиновник пообещал согласовать перевод территории под застройку, за что попросил 30 млн руб., но своего обещания не выполнил.