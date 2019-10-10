«Яндекс.Деньги» перевыпустит скомпрометированные из-за утчеки данных карты

Сервис «Яндекс.Деньги» перевыпустит все карты, данные которых были обнародованы, сообщили в компании Агентству городских новостей «Москва». Ранее стало известно об утечке в Telegram данных пользователей обменника электронных денег SmartWM.ru.

«Мы расследовали ситуацию и выяснили, что злоумышленники взломали сервер этого частного ресурса и получили доступ к токенам, логинам, номерам карт и другой информации, которую там указали сами пользователи»,— прокомментировали утечку в сервисе. Электронный обменный пункт SmartWM.ru круглосуточно осуществляет мгновенный обмен, вывод и пополнение Webmoney, Яндекс.Денег, Qiwi, Приват24, Visa/MasterCard, Альфабанк и Сбербанк.

При этом, как уточнили в сервисе, вне электронного обменника злоупотребить платежной информацией невозможно, так как для всех операций по кошелькам требуется ввод платежного пароля, а для операций по картам — подтверждение по 3Ds.

По информации СМИ, в числе скомпроментированной информации указывались логины, имена, адреса, пароли, ID-кошельков пользователей, номера банковских карт, даты их истечения, балансы, а также сканы паспортов.

В последнее время в России участились случаи массовых утечек данных пользователей. Так в открытый доступ попала база данных клиентов Сбербанка, что стало самой масштабной утечкой в истории российского банковского сектора. В банке подтвердил кражу данных 5 тыс. человек, по информации “Ъ”, база насчитывала 60 млн клиентов. Личные данные почти 9 млн клиентов сотового оператора «Билайн» также были обнаружены в Telegram-каналах.

О масштабной утечке читайте в материале “Ъ” «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».

О том, как данные клиентов сотового оператора оказались на черном рынке,— в материале “Ъ” «Абоненты временно доступны».