Минкомсвязь не поддержала законопроект о значимых интернет-ресурсах

Минкомсвязь отправило в правительство отрицательный отзыв на законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах на уровне 20%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не имеет концептуальных возражений против проекта.

«Мы говорим, что для того, чтобы продолжить работу, необходимо сначала проработать все риски принятия определенных решений, которые были озвучены. Но на сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту»,— заявила начальник регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина на заседании комитета Госдумы по информационной политике (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, «необходимо ввести четкие критерии определения "значимых объектов" как таковых». Госпожа Бадягина подчеркнула, что «требует дополнительной проработки вопрос о последствиях для крупных медиаигроков».

Глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева сообщила, что ведомство не имеет концептуальных возражений против законопроекта, однако считает необходимым уточнить в законопроекте критерии отнесения информационных ресурсов к значимым. «Но все-таки мне кажется, что четко установленный критерий для отнесения компаний, что они занимают доминирующее положение, применительно к этому законопроекту — отнесение их, что они являются значимыми информационными ресурсами — с нашей точки зрения, необходимо проработать и определить»,— сказала представитель ФАС (цитата по «РИА Новости»).

Ранее на том же заседании «Яндекс», «МегаФон» и ivi раскритиковали этот законопроект. По словам «Яндекса», принятие документа навредит инвестиционному климату в стране, «МегаФон» заявил об отсутствии преимуществ в получении статуса значимого ресурса, а Ivi сообщил, что законопроект «практически ставит крест» на работе компании.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце весенней сессии Антоном Горелкиным («Единая Россия»). Документ вызвал общественный резонанс. Профильный комитет принял решение вынести его на широкое общественное обсуждение до рассмотрения в Госдуме. Как ранее сообщал “Ъ”, в «Единой России» заявляют, что все больше депутатов фракции склоняется к тому, что документ необходимо принять. Представители Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы концептуально поддержали законопроект господина Горелкина.

Подробнее о законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Рунету ставят блокировщик иностранных инвестиций».