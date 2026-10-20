Минобороны Турции сохранит военное присутствие в Ираке и Сирии
Турция сохранит военное присутствие в Ираке и Сирии, пока страна не сочтет выполненными задачи по обеспечению региональной и пограничной безопасности. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер в письменных ответах AFP.
«Как только террористическая угроза в регионе будет полностью устранена, безопасность границ обеспечена, а государственная власть установлена в полном объеме и единообразно по всей Сирии без исключения, статус наших сил будет пересмотрен»,— сказал господин Гюлер.
Как отмечает агентство, Турция поддерживает присутствие войск у своих границ в северной Сирии и Ираке, чтобы сдерживать угрозу со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК) и группировки «Исламское государство» (ИГ, признана в РФ террористической организацией и запрещена). По словам Яшара Гюлера, после падения режима Башара Асада в Сирии в 2024 году Турция установила «тесную координацию в сфере безопасности» с новым сирийским правительством.
После падения режима Башара Асада у Турции в Сирии было до 18 тыс. военнослужащих, сообщил источник AFP. В Ираке войска базируются с 2015 года. Их численность составляет от 800 до 1 тыс. человек. Яшар Гюлер отметил, что военное присутствие Турции в двух странах формируется в зависимости от потребностей.