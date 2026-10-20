Минобороны Турции сохранит военное присутствие в Ираке и Сирии

Как отмечает агентство, Турция поддерживает присутствие войск у своих границ в северной Сирии и Ираке, чтобы сдерживать угрозу со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК) и группировки «Исламское государство» (ИГ, признана в РФ террористической организацией и запрещена). По словам Яшара Гюлера, после падения режима Башара Асада в Сирии в 2024 году Турция установила «тесную координацию в сфере безопасности» с новым сирийским правительством.