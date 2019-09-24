Рунету ставят блокировщик иностранных инвестиций

Депутаты фракции «Единая Россия» настроены одобрить инициативу своего коллеги Антона Горелкина, предложившего ограничить 20% долю иностранного капитала в интернет-ресурсах, значимых для информационной инфраструктуры РФ. Об этом “Ъ” заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Эксперт, в свою очередь, назвал риски, которые могут возникнуть для российского интернет-бизнеса в случае принятия законопроекта.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в самом конце весенней сессии и вызвал широкий общественный резонанс. Против идеи ограничения иностранного капитала в значимых инфоресурсах сразу выступали глава Минкомсвязи Константин Носков и заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. Ряд экспертов высказывали опасение, что понятие «значимые для информационной инфраструктуры РФ ресурсы» можно трактовать слишком широко. По задумке автора, критериями значимости должны стать число пользователей, объем накапливаемой информации, возможность влияния на информационную и коммуникационную инфраструктуру в России.

Предполагается, что оценивать значимость сайтов должен Роскомнадзор, а само решение о признании ресурсов таковыми будет принимать специальная правительственная комиссия.

Автор законопроекта, член думского комитета по информационной политике, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин заявил “Ъ”, что сейчас законопроект отправлен в рассылку для сбора отзывов федеральных органов исполнительной власти. Также с ним ознакомятся в регионах, после чего начнется широкое обсуждение с профессиональным сообществом: «Будет отдельное расширенное заседание. Надеюсь, на нем будут представители тех, кого этот законопроект может коснуться». По словам господина Горелкина, такое заседание должно состояться в начале октября. Срок принятия отзывов от федеральных органов власти на законопроект — 16 октября.

Напомним, что в прошлом году Госдума уже рассматривала похожий законопроект. Он предполагал ограничение доли иностранного владения новостными агрегаторами 20%. Среди авторов помимо господина Горелкина были депутаты Андрей Луговой (ЛДПР), Борис Пайкин (ЛДПР) и Михаил Старшинов («Единая Россия»). «Новый законопроект не то что похожий — он расширяет тот законопроект»,— заявил Горелкин “Ъ”. При этом первая инициатива «зависла»: в начале декабря прошлого года законопроект был принят в первом чтении, однако с этого момента лежит без движения. Источники “Ъ” в Госдуме предполагают, что он так и не будет принят. При этом обе инициативы вызвали публичную дискуссию, в ходе которой, в частности, высказывалось предположение, что они могут повлиять на стоимость акций «Яндекса».

По словам осведомленного собеседника “Ъ”, обе законодательные инициативы идут из управления администрации президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Другой собеседник “Ъ”, близкий к Кремлю, считает, что интерес к «Яндексу» может быть связан с недовольством формированием новостного топа агрегатора. Публично такие претензии к поисковику высказывал летом этого года и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тогда политика возмутило, что в топ попала новость о предполагаемом запрете использования старых автомобилей. Как сообщал “Ъ”, с такой инициативой выступила зампред думского комитета по экономической политике и промышленности Альфия Когогина (ЕР), обратившись в Минпромторг. Позже она заявила, что это не коснется личных автомобилей. «Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей,— сказал тогда господин Володин.— Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки». Новость о старых автомобилях упомянул вчера в разговоре с “Ъ” и первый заместитель руководителя фракции ЕР Андрей Исаев: «"Яндекс" держал в топе новость о запрете использования старых автомобилей, несмотря на многочисленные просьбы убрать эту информацию. Эти события убедили многих моих коллег принять законопроект Горелкина». В пресс-службе «Яндекса» от комментариев воздержались, отметив, что пока непонятно, в каком виде законопроект будет принят после обсуждения.

С инициативой связаны несколько серьезных рисков, считает гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин: «Первый связан с тем, что иностранный капитал — это не всегда инструмент для влияния спецслужб, чаще это возможность для развития бизнеса. Как иначе построить международную компанию без источников роста? Второй риск в том, что нечеткие формулировки превратят законопроект в инструмент давления на интернет-бизнес. Третий риск — при любом раскладе закон ослабит позиции отечественных компаний по отношению к трансграничным веб-платформам в борьбе за российский рынок. В любом случае без подключения экспертов законопроект рискует превратиться в нереализуемую и вредоносную инициативу».

Ограничение иностранного влияния стало для законодателей популярной темой также на фоне протестов во время минувшей избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы. На днях члены комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России предложили штрафовать иностранные интернет-ресурсы, такие как Google и Facebook, за нарушение российского избирательного законодательства.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Ангелина Галанина