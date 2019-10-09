Россия надеется на нормализацию отношений с Грузией

Российские власти надеются на нормализацию отношений с Грузией, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя встречу глав МИД стран 26 сентября. По его словам, Россия надеется на возвращение отношений между странами на тот уровень, который был до июньских событий в Тбилиси.

«Беседа (министров.— “Ъ”) была конкретной. Мы надеемся, что сигнал, который был отправлен Российской Федерацией, будет услышан грузинской стороной. Мы надеемся на нормализацию ситуации. По крайней мере хотя бы надеемся, что положение дел вернется в русло до июньских событий»,— сказал Руденко, слова которого приводит телеканал Imedi (цитата по ТАСС).

Напомним, 26 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД РФ и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. Личных контактов министров иностранных дел двух стран не было с 2008 года. Переговоры прошли на фоне наметившегося улучшения отношений между двумя странами, которые сильно осложнились в июне этого года.

Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля. Это произошло после визита российской делегации депутатов в страну. Глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента, что стало одной из причин массовых протестов в стране. 4 октября МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией.

О том, как развиваются грузинско-российские отношения, читайте в материале “Ъ” «Грузин по осени встречают».

О протестах в Грузии — в материале “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».