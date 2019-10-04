МИД Грузии выступает за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Грузия хочет, чтобы прямое авиасообщение с Россией возобновилось «как можно скорее», заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани. По его словам, Тбилиси будет «только приветствовать» это решение.

«Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации»,— сказал журналистам господин Залкалиани (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией. Это произошло после скандала с российской делегацией депутатов, которые в июне посетили Межпарламентскую ассамблею православия. Во время заседания глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента, что вызвало недовольство грузинских граждан и привело к массовым протестам в Тбилиси.

В конце сентября Москва дала понять, что ограничение на полеты с Грузией могут быть скоро отменены. Как стало известно “Ъ”, российские компании потребовали возместить им убытки от приостановки авиасообщения с Грузией. Недополученная прибыль отрасли из-за ограничительных мер превысила 1 млрд руб. В правительстве заявили, что переговоры с компаниями ведутся.

О том, как развиваются грузинско-российские отношения, читайте в материале “Ъ” «Грузин по осени встречают».

Подробнее о требовании авиакомпаний возместить убытки — в публикации “Ъ” «Компенсации повисли в воздухе».