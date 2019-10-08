На губернаторов примеряют отставки

По информации “Ъ”, во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав. Принимая решения о судьбе действующих глав субъектов, Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов.

Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью. По информации “Ъ”, нынешний сезон не станет исключением. Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования. В следующем году прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. Кроме того, глава Ханты-Мансийского автономного округа будет избран на непрямых выборах. Сейчас по главам всех этих субъектов принимаются решения, останутся ли они на своих постах или освободят кресла преемникам.

Сразу три источника “Ъ”, близких к администрации президента, подтвердили высокую вероятность ухода со своего поста главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. По словам одного из собеседников “Ъ”, его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн. В верхней палате парламента он представляет исполнительную власть ЕАО. Как отмечает источник “Ъ”, Гольдштейн проходил программу по обучению управленческих кадров в РАНХиГС.

Также источники “Ъ” считают, что может уйти в отставку глава Пензенской области Иван Белозерцев, возглавляющий регион с сентября 2015 года. Два источника “Ъ” прогнозируют уход главы ХМАО Натальи Комаровой. По данным собеседников “Ъ”, в отставке ростовского губернатора Василия Голубева заинтересован, в частности, «Ростех», но господин Голубев может при этом сохранить свой пост. Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

Агентство «Минченко консалтинг» Евгения Минченко в своем сентябрьском рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» в качестве «группы риска» называет «ветеранов»— губернаторов, чье пребывание у власти к 2020 году составит десять лет и более. Из таких руководителей, по мнению агентства, шансы на отставку наиболее велики у Михаила Игнатьева, Натальи Комаровой и Владимира Илюхина. Во всех трех случаях причину политологи видят в наличии конфликтов с силовиками, а также с федеральными и региональными элитами. Кроме того, по методологии рейтинга «Минченко консалтинг» есть вероятность отставки Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область) и Александра Дрозденко (Ленинградская область): у них также накопились конфликты с местными элитами.

Последние пару месяцев активно циркулируют слухи о скорой отставке иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко. Три осведомленных источника “Ъ” подтвердили, что к нему есть претензии со стороны администрации президента. «Недовольство работой Сергея Левченко в федеральном центре получило новый виток после не самых удачных мер по купированию и ликвидации последствий наводнений в области,— говорится в докладе "Минченко консалтинг".— Позиционирование Левченко было значительно подорвано после скандала из-за некорректных высказываний главы пресс-службы губернатора Ирины Алашкевич о пострадавших от наводнения жителей Тулуна: решение о ее отставке явно затянулось. При этом Левченко противостоят ресурсные группы местных элит в лице мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и спикера регионального парламента Сергея Сокола». В КПРФ считают, что «нападки» на господина Левченко финансируют «теневые структуры», которым губернатор-коммунист помешал получать доход от незаконной вырубки лесов, а у федерального центра к главе регионов серьезных нареканий нет.

Политолог Виталий Иванов напоминает, что ключевое решение по поводу будущего того или иного главы региона остается за президентом. Господин Иванов прогнозирует отставки в ЕАО, Костромской и Архангельской областях. При этом не все губернаторы, которым грозит отставка, имеют плохие электоральные перспективы, считает эксперт: по его мнению, Анатолий Артамонов или Василий Голубев «спокойно могут переизбраться»: «Это старая школа, и они в ней учителя». В свою очередь, Владимир Илюхин может стать жертвой всплеска оппозиционных настроений на Дальнем Востоке. «Скорее избираемым» политолог называет и Ивана Белозерцева.

Напомним, в начале сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова предположила, что в 2020 году пройдут не 16, а 20–25 губернаторских кампаний. Это возможно только в случае нескольких внеочередных отставок в регионах, где выборы главы планируются после 2020 года. Впрочем, осведомленные источники “Ъ”, близкие к Кремлю, предположили, что глава ЦИКа дала исключительно личный прогноз и не основывалась на каких-либо данных о будущей ротации в губернаторском корпусе.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова, Ангелина Галанина