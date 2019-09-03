Путин назвал неприемлемым оскорбление жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин назвал проявлением непорядочности оскорбления в адрес пострадавших от паводка в Иркутской области, которые якобы позволила себе местная чиновница. Видеозапись со встречи главы государства с пострадавшими от паводка в городе Тулуне опубликовал в Instagram блогер Артем Павлечко. Президент отметил, что не слышал о том, что жителей пострадавшего от наводнения города Тулуна во время прошлого приезда господина Путина назвали «бичевней» и «быдлом».

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Я надеюсь губернатор примет соответствующее решение»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, 15 августа в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой якобы руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич с пренебрежением высказывается о пострадавших от паводка жителях. Сама она назвала аудиозаписи фальсификацией. Позже губернатор Сергей Левченко сообщил, что эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи с голосом, похожим на голос госпожи Алашкевич. Губернатор распорядился провести служебное расследование, на время которого чиновница ушла в отпуск. Проверка пока не завершена.