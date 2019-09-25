Губернаторов распределяют по зонам риска

В 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 субъектах РФ. Среди кандидатов вновь будут несколько действующих глав, считают эксперты «Минченко консалтинг» — им они советуют изучить наиболее успешные губернаторские кампании 2019 года. Среди тех, кому грозит досрочная отставка и замена на врио, эксперты называют Михаила Игнатьева (Чувашская Республика), Наталью Комарову (ХМАО), Владимира Илюхина (Камчатский край), Сергея Левченко (Иркутская область), Игоря Орлова (Архангельская область) и ряд других глав регионов.

В среду будет опубликован сентябрьский доклад холдинга «Минченко консалтинг» «Госсовет 2.0. Рейтинг политической устойчивости глав регионов». Авторы проанализировали позиции губернаторов по итогам прошедшего единого дня голосования и представили прогноз изменений в губернаторском корпусе до 2020 года. Наиболее устойчивы, по мнению экспертов, позиции избранного губернатора Забайкалья Александра Осипова, он лидирует в рейтинге. Денис Паслер (Оренбургская область) и Радий Хабиров (республика Башкортостан) лидируют среди глав регионов ПФО, в ЮФО наиболее устойчивы позиции Игоря Бабушкина (Астраханская область). Также авторы рейтинга называют стабильными позиции Вадима Шумкова (Курганская область), Романа Старовойта (Курская область), Андрея Чибиса (Мурманская область). При этом 14 из 16 кандидатов от власти не сумели заручиться поддержкой даже половины избирателей в своих регионах. Максимум поддержки на прошедших выборах получили глава Башкортостана Радий Хабиров (около 60% голосов), Владимир Владимиров в Ставрополье (более 50%) и Бату Хасиков в Калмыкии (45% голосов). Менее четверти избирателей поддержали глав Вологодской, Мурманской, Сахалинской областей, а главу Санкт-Петербурга Александра Беглова — лишь каждый пятый. В перспективе они могут столкнуться с проблемой легитимности, считают эксперты «Минченко консалтинг».

Проанализировав технологию 16 губернаторских избирательных кампаний этого года, эксперты выявили три модели политического менеджмента.

Во-первых, это кампании, сосредоточенные на уникальном образе кандидата власти — как, например, кампания Радия Хабирова в Башкирии. Во-вторых, кампании, направленные на ротацию местных политических элит, например кампания Игоря Бабушкина в Астраханской области или Игоря Артамонова в Липецкой. В-третьих, инерционные кампании, направленные на чуть большую, чем обычно, медийную подсветку решения рутинных административных задач и социологически значимых проблем. Отсутствие вторых туров на губернаторских выборах этого года и повсеместную победу кандидатов власти эксперты связывают с применением муниципального фильтра, договоренностями с местными элитами, максимизацией электорального ресурса и интенсивной кадровой ротацией: назначив врио в 13 регионов из 16, федеральный центр решил проблему антирейтинга «ветеранов» и удовлетворил запрос на смену власти.

В 2020 году выборы глав пройдут в 17 регионах. Авторы рейтинга оценивают их как более устойчивые по сравнению с избранными в этом году. Наиболее вероятным претендентом на досрочную отставку эксперты называют главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Политологи выделяют две группы риска отставок.

В первую входят регионы с главами, которые давно занимают пост: это Михаил Игнатьев (Чувашия, с 2010 года), Наталья Комарова (ХМАО, с 2010 года), Рустам Минниханов (Татарстан, с 2010 года), Василий Голубев (Ростовская область, с 2010 года), Владимир Илюхин (Камчатка, с 2011 года), Анатолий Артамонов (Калужская область, с 2000 года). Эксперты считают, что шансы на отставку наиболее велики у Михаила Игнатьева, Натальи Комаровой и Владимира Илюхина: «Причина во всех трех случаях в наличии конфликтов с силовиками и федеральными и региональными элитами».

Вторая группа риска — главы регионов, обремененные долгосрочными конфликтами федерального уровня: среди них, по мнению политологов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Архангельской области Игорь Орлов. Также вероятной они называют отставку Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Сергея Ситникова (Костромская область) и Александра Левинталя (ЕАО). «Наиболее негативная динамика отмечается у господина Кондратьева, который накопил серьезный потенциал федеральных конфликтов и проиграл в этом году выборы в ряде важных муниципалитетов»,— отмечают авторы доклада.

Напомним, на заседании ЦИК 5 сентября глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что в 2020 году можно ожидать до 25 губернаторских кампаний. Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский говорит, что число кампаний действительно может возрасти, но темп ротации при этом может быть снижен: «Власть заинтересована в том, чтобы разгрузить 2021 год, который может быть чреват дополнительными сложностями из-за выборов в Госдуму». Политолог Ростислав Туровский считает, что может быть ускорена отставка губернаторов, полномочия которых истекают в 2021 и 2022 годах. Источники “Ъ”, близкие к администрации президента, подтверждают, что некоторые главы могут досрочно сложить свои полномочия в следующем году, при этом будет сделано все, чтобы стараться максимально избежать острой повестки и активизации протестов.

Людмила Сергеева