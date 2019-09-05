ЦИК готов к любым отставкам

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в среду предположила, что в 2020 году пройдут 20–25 губернаторских кампаний. Возможно это только в случае внеочередных отставок глав регионов. Источники “Ъ”, близкие к администрации президента, отмечают, что мнение главы ЦИКа не является индикатором планов Кремля, но ряд губернаторов, у которых в следующем году истекают полномочия, должны быть готовы уступить места преемникам.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что в 2020 году выборы губернаторов могут пройти в 20–25 регионах. Такое развитие событий возможно только в случае серии досрочных отставок глав регионов. В плановом порядке в следующем году должны избираться лишь 16 глав. «Это только исходные данные, на самом деле кампания по выборам высших должностных лиц будет более масштабная, чем в этом году,— и 20, и 25, все может быть, надо будет к этому серьезно готовиться»,— считает госпожа Памфилова.

Три осведомленных источника “Ъ”, близких к Кремлю, считают, что глава ЦИКа дала исключительно личный прогноз и не основывалась на каких-либо точных данных о грядущих перестановках в губернаторском корпусе.

С такой оценкой согласен директор по исследованиям фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов. По его мнению, заявление главы ЦИКа вряд ли можно расценивать как индикатор позиции Кремля по этому вопросу: «Она ориентируется на усредненную статистику, согласно которой наряду с плановыми выборами каждый единый день голосования проходит и еще ряд внеочередных выборов». По его словам, в следующем году администрация президента вряд ли пойдет на массовые досрочные замены из-за сложностей, которые стали возникать на выборах.

Впрочем, остается вариант внеплановых отставок, связанный с коррупционными делами. Напомним, с 2012 года в результате обвинений в коррупционных преступлениях свои должности покинули губернатор Сахалина Александр Хорошавин, глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, губернатор Кировской области Никита Белых и глава Удмуртии Александр Соловьев.

Полномочия в 2020 году истекают у 15 глав регионов: Александра Богомаза (Брянская область), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Рустама Минниханова (Татарстан), Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Сергея Левченко (Иркутская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Алексея Островского (Смоленская область), Игоря Орлова (Архангельская область), Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Никитина (Тамбовская область), Василия Голубева (Ростовская область), Михаила Игнатьева (Чувашская Республика), Анатолия Артамонова (Калужская область). Также избираться будет врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев — его назначили на эту должность только 12 июля этого года, и потому подтвердить свои полномочия он сможет только в 2020 году. Кому-то из губернаторов дадут возможность баллотироваться на следующий цикл, а кому-то придется освободить свое место для преемника чуть раньше, чтобы новый врио успел подготовиться к выборам. Напомним, из 16 регионов, где выборы первых должностных лиц пройдут 8 сентября этого года, губернаторы на новый срок баллотируются лишь в трех.

Собеседники “Ъ” считают, что досрочный уход с должности может грозить иркутскому губернатору-коммунисту Сергею Левченко.

По словам трех осведомленных источников, к нему есть претензии в администрации президента, но решающим в этом вопросе окажется мнение самого Владимира Путина. Два собеседника “Ъ”, близких к Кремлю, считают такое решение спорным и сомневаются в нем: замена губернатора, избранного в 2015 году от оппозиционной партии с перевесом в 15% голосов по сравнению с кандидатом от «Единой России» может вызвать лишнее недовольство в регионе. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев предположил в беседе с “Ъ”, что «некие VIP-интересанты копают под Левченко». По его мнению, свои посты из-за высоких антирейтингов могут покинуть Игорь Орлов (Архангельская область) и Сергей Ситников (Костромская область). Эксперт предполагает, что есть желающие занять места Анатолия Артамонова (Калужская область) и Василия Голубева (Ростовская область). Два источника, близких к Кремлю, также заявили, что считают вероятной отставку главы Камчатского края Владимира Илюхина. «Многое определится по итогам предстоящего единого дня голосования,— отмечает господин Калачев.— Опыт этих выборов может повлиять на решения по "варягам"».

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина