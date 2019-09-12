Опережающие итоги

Фонд «Петербургская политика» подвел итоги губернаторских выборов, прошедших 8 сентября. Политологи подсчитали, что средний процент, набранный избранными главами регионов, составил 71,9%. Эксперты предположили, что с высокой вероятностью в течение 2020 года свои посты досрочно покинут семь губернаторов.

Фонд «Петербургская политика» представит в четверг доклад с анализом результатов выборов и оценкой вероятности дальнейшей ротации в губернаторском корпусе. Эксперты подсчитали, что средний процент голосов, набранных кандидатами от власти (13 врио и тремя действующими губернаторами), составил 71,9%. Эксперты отмечают, что главы регионов все меньше беспокоятся о том, что превысят результат президента в регионе.

«Тема соотношения с президентским рейтингом не очень чувствительна,— сказал “Ъ” глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов.— Но никто из губернаторов не застрахован, что в будущем такой результат будет расценен как карьерно смелый».

Самый большой отрыв от президента в этом году показал избранный глава Забайкалья Александр Осипов: с результатом в 89,61% он превысил результат Владимира Путина по региону на президентских выборах 2018 года на 17,58%. С меньшим отрывом, но все же впереди главы государства оказались главы Курганской и Курской областей, главы Башкирии и Калмыкии.

Ранее итоги выборов подводили в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). Глава ФоРГО Константин Костин заявил, что не все прогнозы, сделанные экспертами ранее, подтвердились: например, во всех 16 регионах, где выбирали губернаторов, кампания завершилась в первом туре. Кроме этого, по мнению экспертов ФоРГО, «Единая Россия» избежала поражений во всех выборных регионах, кроме Хабаровского края. В Иркутской области, несмотря на административный ресурс, сосредоточенный в руках губернатора-коммуниста Сергея Левченко, мэрами десяти районов и городов стали представители ЕР. Партия также сформировала самые многочисленные депутатские фракции в восемнадцати из двадцати представительных органов власти в муниципалитетах региона.

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) также отметили высокие результаты ЕР и успехи кандидатов от власти на губернаторских выборах. По мнению политолога Алексея Чеснакова, негативное влияние завершившихся пенсионной, мусорной и налоговой реформ «сошло на нет», и выборы «вернулись в стандартную ситуацию». В ЭИСИ заявляют, что кадровая политика власти, «отвечающая на запрос на обновление, полностью себя оправдывает».

Тем временем, «Петербургская политика» также сделала прогноз о том, кого из действующих губернаторов может ждать отставка в следующем году. Напомним, в ближайшее время истекают полномочия у 16 глав регионов. Высока вероятность ротации, согласно докладу «Петербургской политики», в Чувашии, Архангельской и Иркутской областях. Выше средней она в Камчатском и Краснодарском краях, Еврейском Автономном округе, Калужской области. Средняя — в Брянской, Костромской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях, ХМАО. Не беспокоиться за свою судьбу можно главам Татарстана и Ленинградской области.

«Авторы исследования исходят из того, что ротация возможна в большинстве этих регионов»,— сказал “Ъ” политолог Ростислав Туровский.

Он напомнил, что в этом году только три действующих губернатора баллотировались на следующий срок, «в остальных регионах пришли новички». Эксперт считает, что у действующего губернатора Архангельской области Игоря Орлова накапливается антирейтинг, а в Чувашии против главы региона Михаила Игнатьева играют слухи о его проблемах со здоровьем. В случае с главой Иркутской области Сергеем Левченко Туровский отмечает, что его возможная замена ухудшит отношения Кремля с КПРФ. Господин Туровский отмечает, что такие регионы как Камчатка, Ростовская область, Краснодарский край возглавляют сильные фигуры, которых трудно «просто так взять и отставить».

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Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский в целом согласен с авторами «Петербургской политики» по поводу наиболее вероятных отставок, но все же предполагает, что в случае Сергея Левченко будет принято решение о необходимости победить его на выборах в честной борьбе. Господин Бадовский также считает вероятными отставки в Калужской и Костромской областях, а также в Еврейской автономной области. Он напоминает, что в ряде регионов тяжело подыскать кандидата на замену, что способствует сохранению статуса кво.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова