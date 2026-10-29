В Ормузском проливе у берегов Омана загорелось судно

Инцидент произошел в 9 морских милях (17 км) к северу от Омана. Капитан одного из судов рассказал, что видел другое судно, охваченное огнем. Сколько человек на борту горящего судна и что могло послужить причиной пожара, неизвестно. UKMTO рекомендует судам соблюдать осторожность при прохождении данного района.