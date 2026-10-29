В Ормузском проливе у берегов Омана загорелось судно
На борту судна, шедшего через Ормузский пролив, произошел пожар. Информации о пострадавших пока нет, передает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в 9 морских милях (17 км) к северу от Омана. Капитан одного из судов рассказал, что видел другое судно, охваченное огнем. Сколько человек на борту горящего судна и что могло послужить причиной пожара, неизвестно. UKMTO рекомендует судам соблюдать осторожность при прохождении данного района.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. В период с 5 по 11 октября в проливе были атакованы 12 судов, что стало рекордом. 15 октября в восточной части пролива загорелся нефтяной танкер.