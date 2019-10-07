Кремль надеется, что военная операция Турции не нарушит целостность Сирии

Кремль надеется, что Турция при военной операции будет придерживаться постулата о территориальной и политической целостности Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он допускает противодействие Турции террористам на территории Сирии.

«В Кремле знают о приверженности Турции к постулату территориальной и политической целостности Сирии. Это отправная точка в поиске урегулирования. Надеемся, что турецкие коллеги будут во всех ситуациях придерживаться этого постулата. Допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, то есть противодействия террористам на территории Сирии, но в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Президент РФ Владимир Путин с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не обсуждали готовящуюся Анкарой операцию, сказал пресс-секретарь отвечая на вопрос журналистов. Однако в целом между Россией и Турцией «контакты и по линии военных, и по линии специальных служб они весьма насыщенны и регулярны, носят регулярный характер», добавил он.

Напомним, в августе прошли турецко-американские переговоры по зоне безопасности на севере Сирии. Стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. При этом господин Эрдоган пригрозил, что если Вашингтон станет затягивать формирование зоны, то Анкара начнет военную операцию против курдов, которых поддерживают США. 5 октября президент Турции анонсировал начало операции, потом он сообщил о стягивании дополнительных войск страны к границе Сирии. Белый дом заявил, что вооруженные силы США не будут поддерживать Турцию и участвовать в ее военной операции на севере Сирии. Позже господин Эрдоган сообщил, что США выводят своих военнослужащих с севера-востока Сирии.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».