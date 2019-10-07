Эрдоган заявил о выводе войск США с севера-востока Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что США выводят своих военнослужащих с севера-востока Сирии. В этой части региона, на территории к востоку от реки Евфрат Турция планирует начать военную операцию. США уже объявили, что не будут принимать в этой операции участия.

По словам господин Эрдогана, вывод войск США начался после его разговора с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает агентство Anadolu. Беседа лидеров двух стран состоялась накануне, 6 октября. Основной темой разговора стал вопрос создания зоны безопасности в Сирии.

В августе прошли турецко-американские переговоры по зоне безопасности на севере Сирии. Стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. При этом господин Эрдоган пригрозил, что если Вашингтон станет затягивать формирование зоны, то Анкара начнет военную операцию против курдов, которых поддерживают США. 5 октября президент Турции анонсировал начало операции, спустя сутки к турецко-сирийской границе начали стягивать войска.

О развитии конфликта читайте в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».