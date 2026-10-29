Косметическую сеть «Рив Гош» возглавит выходец из L’Oreal Paris

Назначение Анны Лариной — первая заметная смена менеджмента «Рив Гош» после покупки компании структурами RWB в конце 2025 года. Сумма сделки тогда оценивалась в 5–6 млрд руб. До прихода в «Рив Гош» госпожа Ларина длительное время работала в российском офисе L’Oreal Paris, занимаясь в том числе развитием брендов Lancome и Giorgio Armani Beauty.