В ЛНР после атаки БПЛА обесточены шесть муниципалитетов

Помимо этого, утром атаке подвергся центр Луганска. Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автостоянка и гражданская инфраструктура. Выбито остекление в школе. Пострадавших нет. В общей сложности над территорией республики было сбито более 40 воздушных целей.