В ЛНР после атаки БПЛА обесточены шесть муниципалитетов
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Луганской народной республики (ЛНР). Произошло аварийное отключение в шести муниципалитетах. Без электричества остаются более 150 тыс. человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Энергетики уже ведут ремонтно-восстановительные работы. Большей части потребителей поставляют электричество по резервным схемам. Социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания. Из-за увеличения нагрузки на энергосистему в нескольких муниципалитетах возможны перебои с электроснабжением, уточнил господин Пасечник.
Помимо этого, утром атаке подвергся центр Луганска. Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автостоянка и гражданская инфраструктура. Выбито остекление в школе. Пострадавших нет. В общей сложности над территорией республики было сбито более 40 воздушных целей.
Это уже третий раз с начала месяца, когда в ЛНР возникают перебои с электроснабжением. 11 октября после атаки БПЛА в некоторых районах республики были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, наблюдались перебои со светом и водоснабжением. 17 октября более 20 муниципалитетов ЛНР были обесточены после атаки ВСУ на энергообъекты.