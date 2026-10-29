Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО выросла в 1,4 раза за девять месяцев
Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО составила 86,3 млрд рублей за девять месяцев
Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО составила 86,3 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 39% больше, чем годом ранее, следует из отчетности компании. Аналогичный показатель за третий квартал вырос на 26% — до 29 млрд руб.
Рентабельность капитала «Дом.РФ» увеличилась на 2,6 процентного пункта — до 23,6%. Комиссионные доходы компании, включая секьюритизацию и агентское вознаграждение, выросли на 30% — до 35 млрд руб.
Кредитный портфель юрлиц с начала года увеличился на 15% — до 3,1 трлн руб. Выданы кредиты объемом более 1,3 трлн руб. (44% от портфеля), указано в отчетности. Кредитный портфель физлиц, напротив, уменьшился на 9% — до 703,8 млрд руб. За январь-сентябрь выдано ипотечных кредитов на 136 млрд руб. (+33% год к году).
Средства физлиц «Дом.РФ» за отчетный период выросли на 14% — до 1,7 трлн руб. Средства юрлиц с начала года достигли 1,7 трлн руб. (+20%).