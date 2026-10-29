Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО выросла в 1,4 раза за девять месяцев

Кредитный портфель юрлиц с начала года увеличился на 15% — до 3,1 трлн руб. Выданы кредиты объемом более 1,3 трлн руб. (44% от портфеля), указано в отчетности. Кредитный портфель физлиц, напротив, уменьшился на 9% — до 703,8 млрд руб. За январь-сентябрь выдано ипотечных кредитов на 136 млрд руб. (+33% год к году).