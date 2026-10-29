Детокс подали к столу
Зачем в ресторанах начали бороться со смартфонами
На итальянской Сардинии пятнадцать заведений устроили эксперимент — посетителей попросили отказаться от гаджетов за столом, предложив настольные игры взамен. Похожие акции в свое время устраивали и в московских заведениях.
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Первый способ отучить гостя от телефона — сделать ему выгодное предложение. В Вероне посетителям обещали бесплатную бутылку вина, если они запирали смартфон в специальном шкафчике. А московская сеть «Тануки» еще в 2020 году предоставляла за цифровой детокс скидку 15%. Из 1 тыс. участников эксперимента две трети потом признавались: когда не отвлекаешься на гаджет, еда кажется вкуснее.
В мае 2026-го похожую акцию запустила сеть гастробаров «Раковая». Минус 10% от счета обещали за обед или ужин без телефона. Но очередь из желающих хоть на время забыть про устройства не выстроилась, рассказывает основатель сети Евгений Ничипурук:
«Такая идея будет популярна там, где люди никуда не спешат. Мы живем в одном из самых загруженных городов мира. Здесь предложение не будет пользоваться популярностью никогда. Как некий фан это работает, но нельзя сказать, что выстраивается очередь желающих отложить свой телефон в секретный ящичек».
Если кто и откликался на инициативу, то это были большие компании, продолжает Евгений Ничипурук:
«В основном телефоны убирают семьи. Такие компании с удовольствием такой акцией пользуются. Они позитивно очень реагируют: “О, давайте!” Для них это какая-то новость, потому всех раздражает в семьях, когда все в телефонах сидят».
Впрочем, совсем отучать гостей от гаджетов ресторанам просто невыгодно. Для них фото эффектной подачи или короткое видео из зала превращаются в бесплатную рекламу. Поэтому интерьер и меню в заведениях нередко выбирают с прицелом на виральность, объясняет эксперт по ресторанному маркетингу Евгения Веселова:
«Реклама сейчас дорогая, каналы у нас ограничены. Мы хотим развивать в том числе пользовательский контент и наоборот, выступаем за, чтобы гость снимал. Поэтому создаются красивые туалетные комнаты, сервировка стола, подача: чтобы это выносилось за пределы зала, и атмосфера передавалась по сарафанному радио. Это маст-хэв».
В целом клиенты со смартфонами смущают рестораторов куда меньше, чем посетители с ноутбуками, которые занимают один столик часами. А вот в театрах гаджеты бывают совсем не кстати — иногда они разрушают атмосферу спектакля. К примеру, в октябре 2026 года после премьеры «Оперы нищих» актриса Александра Урсуляк попросила публику перестать снимать постановку: некоторые зрители записывали музыкальные номера целиком.
В театре «Модерн» проблему когда-то пытались решить по-ресторанному: оставляешь телефон в сейфе — получаешь скидку в буфете, рассказывает худрук Юрий Грымов:
«У нас в театре “Модерн” был проект “Мобильное воздержание”. Человек, который оставляет телефон в гардеробе в сейфе, получает скидку в буфете. Но по большому счету это, наверное, неправильно, потому что это выбор каждого человека и его воспитанности. Например, в японском театре Кабуки люди не пользуются телефоном, во-первых, потому что это японцы, это невоспитанно, а во-вторых, если вы отвлекаетесь на телефон, вы многое пропускаете. Безусловно, бывают медицинские случаи».
В одном из столичных ресторанов пошли еще дальше и предложили посетителям «съесть» смартфон. Речь, правда, идет о десерте в виде гаджета. И отказаться от устройств эта акция гостей никак не сподвигла — только разожгла аппетит к красивым фото.