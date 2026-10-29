Детокс подали к столу

«Такая идея будет популярна там, где люди никуда не спешат. Мы живем в одном из самых загруженных городов мира. Здесь предложение не будет пользоваться популярностью никогда. Как некий фан это работает, но нельзя сказать, что выстраивается очередь желающих отложить свой телефон в секретный ящичек».