Хлорные дискуссии разбавили серой

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака на прошлой неделе помимо вопросов, связанных с контролем «Транснефтью» пунктов приема нефти, обсуждались и другие аспекты поддержания качества нефти. По данным “Ъ”, были вновь подняты темы работы мини-НПЗ, растущего содержания серы в нефти Urals и создания банка качества нефти. Однако договориться о каких-то конкретных шагах по этим направлениям так и не удалось.

Как стало известно “Ъ”, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 3 октября по качеству российской нефти, помимо вопроса о том, получит ли «Транснефть» контроль над всеми узлами приема нефти, рассматривался и ряд давних проблем, по которым так и не нашлось решения. Наиболее активно обсуждалось ужесточение регламента по содержанию хлорорганики в нефти с 6 ppm до 1 ppm (такое предложение в различные ведомства направляла «Роснефть»). Источник “Ъ” уточняет, что промежуточный вариант в 2,2–2,5 ppm не стал окончательным и будет прорабатываться дальше. Другой собеседник “Ъ” считает, что в случае столь резкого ужесточения норматива российские нефтекомпании с трудом смогут ему соответствовать, а транзит сырья из Казахстана и Азербайджана, где содержание хлоридов доходит до 5 ppm, может быть сорван. Поэтому, считает он, такая мера вряд ли будет утверждена, по крайней мере, в ближайшее время.

Также на совещании обсуждалось еще одно предложение «Роснефти» — по ужесточению контроля (вплоть до закрытия) над мини-НПЗ, сдающими в систему некачественное сырье. Источники “Ъ” уточняют, что присутствовавшие представители нефтекомпаний поддержали идею, но в итоге «сочли нереальным и ненужным закрыть почти 300 самоваров», так как нет четких критериев, какие заводы относить к этой категории, а планируемое усиление контроля и так улучшит ситуацию. В «Роснефти» ситуацию не комментируют. Ранее компания заявляла, что высокое содержание хлорорганики в российской нефти не устраивает иностранных потребителей и ни один из ее мини-НПЗ не сдает свою продукцию, в том числе мазут, в систему «Транснефти». Другие крупные нефтекомпании и Минэнерго также не предоставили комментариев.

Был поднят и «вечный вопрос» — контроль уровня серы в нефти Urals. По словам источников “Ъ”, на совещании представитель Минэнерго предложил вернуться к идее выделения потока высокосернистой нефти в направлении Усть-Луги, но против этого традиционно выступают производители Татарстана и Башкирии.

Еще одной темой стало создание банка качества нефти. В частности, из аппарата Дмитрия Козака поступило предложение по дифференциации тарифа на прокачку нефти по системе в зависимости от качества сдаваемой нефти. То есть тариф может быть снижен для тех компаний, которые сдают легкую нефть, за счет поставщиков менее качественного сырья. Но в этом случае, говорит один из собеседников “Ъ”, возникает ряд сложных вопросов, начиная от механизма расчета ставок до отслеживания отдельных партий нефти. Помимо этого, отмечает он, России придется дотировать поставщиков из Казахстана и Азербайджана, которые сдают в систему качественное с точки зрения серы и плотности сырье. В итоге никаких конкретных решений не было принято.

Изменение качества Urals — далеко не новая тема, и при каждом обсуждении стороны спора остаются на своих позициях, отмечает исполнительный директор Центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко. По его мнению, отдельный сорт тяжелой нефти при выделении потока на Усть-Лугу может быть не востребован рынком, а банк качества нефти давно был бы создан, если бы это не было так технически сложно и спорно с точки зрения методики. По сравнению с этими факторами, говорит эксперт, влияние мини-НПЗ на качество нефти можно считать незначительным. Он отмечает, что эти вопросы надо решать поэтапно, так как резкие изменения могут нанести ущерб конкурентоспособности российской нефти.

Ольга Мордюшенко